İslam aleminin geri sayıma başladığı 2021 Ramazan Bayramı namazı için sadece saatler kaldı. Müslümanlar ibadetlerini yerine getirebilmek için illere göre namaz saatlerini merak ediyor ve gündemde sıkça araştırıyor. Bursa, Konya, Şanlıurfa'da yaşayanlar bu sorunun yanıtını arıyor. 13 Mayıs'ta başlayıp 15 Mayıs'ta sona erecek olan Ramazan Bayramı namazı Bursa'da saat kaçta kılınacak? İşte Bursa, Konya ve Şanlıurfa'da bayram namazının kılınacağı saat…
BURSA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2021?
Bursa'da bayram namazı bu yıl saat 06.23'de kılınacak.
KONYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2021?
Konya'da bayram namazı bu yıl saat 06.14'de kılınacak.
URFA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2021?
Urfa'da bayram namazı bu yıl saat 06.32'de kılınacak.
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
"Adana: 06.04,
Adıyaman: 05.51,
Afyonkarahisar: 06.20,
Ağrı: 05.28,
Aksaray: 06.07,
Amasya: 05.55,
Ankara: 06.08,
Antalya: 06.23,
Ardahan: 05.27,
Artvin: 05.30,
Aydın: 06.32,
Balıkesir: 06.29,
Bartın: 06.07,
Batman: 05.39,
Bayburt: 05.38,
Bilecik: 06.20,
Bingöl: 05.40,
Bitlis: 05.34,
Bolu: 06.12,
Burdur: 06.23,