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    • 12.05.2021 16:03
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    Sağlık Bakanı Koca'dan mesajı: "Onlar hatırlanacak değil asla unutulmayacak emeğin sahipleri"

    Sağlık Bakanı , in ağır risk altında verdiği mücadelenin kayıtlara geçmesi gerektiğini, -19 döneminin tarihçesine geçecek çok sayıda hemşirenin olduğunu belirtti.

    Bakan Koca'dan 12 Mayıs Hemşireler Günü mesajı

    Koca, dolayısıyla yayımladığı video mesajda, hemşireliğin kardeşlik makamı olduğunu ifade etti.

    in en zor anların ve hayata umudun paylaşıldığı kişiler olduğunu vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

    "Üstün emekleri, eşsiz fedakarlıklarıyla bu makamı bihakkın yerine getiriyorlar. Hele ki yaşadığımız salgın günlerinde o yüce gönüller adeta destanlaştılar. Onlar, hatırlanacak değil asla unutulmayacak emeğin sahipleri, gurur duyduğumuz mesai arkadaşlarımız. Hemşirelerimizin ağır risk altında verdiği mücadele kayıtlara geçmelidir. Pandemi döneminin tarihçesine geçecek çok hemşiremiz var. Hemşirelik, tüm tıpta olduğu gibi bilgiyi, sanatı ve merhameti birlikte içerir."

    arifesi dolayısıyla hemşirelere dua temennisinde bulunan Koca, "İnsana hakkıyla hizmet onurunu yüreklerinde taşıyan hemşire kardeşlerime, mesai arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onlara şükran duygularımızın ifadesi zordur. Hemşireler Günü'nüzü en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

    BİR MESAJ DA TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN
    TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Hemşireler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

    Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

    "Yaşadığımız bu zorlu süreçte, ailesinden, sevdiklerinden büyük fedakarlıklarda bulunan, milletimizin sağlığı için hayatlarını adayan bütün hemşirelerimizin Hemşireler Günü'nü kutluyorum. Size milletçe minnettarız."

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan 12 Mayıs Hemşireler Günü mesajı: "Onlar hatırlanacak değil asla unutulmayacak emeğin sahipleri"