Arefe gecesi okunacak dualar ve sureler akşam saatleriyle birlikte araştırılıyor. Mübarek Ramazan Bayramı'na artık saatler kaldı ve arefe günü idrak ediliyor. İslam alemi bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşarken arefe günü yapılacak ibadetlerini öğrenmek istiyor. Peki, Arefe gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir? Arefe Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler hangileri? İşte dini bilgiler...

AREFE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.

2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.

3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.

5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.

İşte arefe günü okunacak dualar-sureler ve çekilecek tesbihler-zikirler;