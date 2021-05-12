Arefe gecesi okunacak dualar ve sureler akşam saatleriyle birlikte araştırılıyor. Mübarek Ramazan Bayramı'na artık saatler kaldı ve arefe günü idrak ediliyor. İslam alemi bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşarken arefe günü yapılacak ibadetlerini öğrenmek istiyor. Peki, Arefe gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir? Arefe Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler hangileri? İşte dini bilgiler...
AREFE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILMALI?
1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.
2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.
3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.
5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.
İşte arefe günü okunacak dualar-sureler ve çekilecek tesbihler-zikirler;
Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duayı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini buyurmuştur.
"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."
PEYGAMBERİMİZİN ARİFE GÜNÜ DUASI
İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır." buyurarak Peygamberlerin arife günü duasını şöyle okuduğunu haber verir:
"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."