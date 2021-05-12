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    • Güncel
    • 12.05.2021 19:41
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    • 12.05.2021 19:41
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    Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) arefe duası! Peygamber Efendimiz arife gecesi nasıl ibadet ederdi hangi duaları okurdu?

    Ramazan Bayramı'na artık saatler kaldı ve idrak ediliyor. İslam alemi bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşarken arefe günü yapılacak ibadetlerini öğrenmek istiyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) arefe duası vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca Arefe günü yapılacak ibadetler mübarek Ramazan ayının son gününde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Peygamber Efendimiz arife gecesi nasıl ibadet ederdi, hangi duaları okurdu? İşte dini bilgiler...

    Peygamberimizin Arefe gecesi ettiği dualar nelerdir?

    Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) arefe duası vatandaşlar tarafından bu mübarek gecede araştırılıyor. İbadet, oruç ve dualarla geçirilen 11 ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine artık saatler kaldı. İslam alemi için son derece önemli olan arefe gününde vatandaşlar dini yükümlülüklerini yerine getirecek. Peki, Peygamber Efendimiz arife gecesi nasıl ibadet ederdi, hangi duaları okurdu? İşte detaylar...

    PEYGAMBERİMİZİN ARİFE GÜNÜ DUASI

    İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır." buyurarak Peygamberlerin arife günü duasını şöyle okuduğunu haber verir:

    "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

    Buhari'de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur."Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri...""Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nurlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver."

    İSTİĞFAR DUASI OKUNUŞU

    "Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

        İHLAS SURESİ OKUNUŞU

        Bismillahirrahmânirrahîm.
        1- Kul hüvellâhü ehad
        2- Allâhüssamed
        3- Lem yelid ve lem yûled
        4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

        Peygamberimiz buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allah Teâlâ'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennemden azad olur.

        Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

        AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER

        Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.
        1. İhlâs Suresi
        2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.
        3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.
        4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr.

            AREFE GÜNÜ NAMAZLARI NELERDİR?

            İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

            TÖVBE NAMAZI NASIL KILINIR?

            Normal namaz gibi kılınır. Fatiha'dan sonra belirli bir sureyi okuma şartı yoktur. Ama bilenler, dua, tevbe ve istiğfar ayetlerini okuyabilirler. En az iki rekât kılınabileceği gibi, kişinin gönlünün rahatlayıp tatmin olduğu miktar kadar da kılınabilir.
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            Haberler Güncel Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) arefe duası! Peygamber Efendimiz arife gecesi nasıl ibadet ederdi hangi duaları okurdu?