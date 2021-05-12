Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) arefe duası! Peygamber Efendimiz arife gecesi nasıl ibadet ederdi hangi duaları okurdu?

Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) arefe duası vatandaşlar tarafından bu mübarek gecede araştırılıyor. İbadet, oruç ve dualarla geçirilen 11 ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine artık saatler kaldı. İslam alemi için son derece önemli olan arefe gününde vatandaşlar dini yükümlülüklerini yerine getirecek. Peki, Peygamber Efendimiz arife gecesi nasıl ibadet ederdi, hangi duaları okurdu? İşte detaylar...
PEYGAMBERİMİZİN ARİFE GÜNÜ DUASI
İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır." buyurarak Peygamberlerin arife günü duasını şöyle okuduğunu haber verir:
"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."
Buhari'de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur."Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri...""Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nurlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver."
İSTİĞFAR DUASI OKUNUŞU
"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."