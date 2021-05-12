1000 ihlas nasıl okunur? Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir?

1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir? 1000 ihlas nasıl okunur? Ramazan Bayramı öncesi arefe gününde 1000 ihlas okumak ve bu mübarek geceyi ibadetlerle dolu geçirmek isteyen vatandaşlar 1000 ihlas nasıl okunur sorusuna yanıt arıyor. Namazlarda ve günlük ibadetlerde sıklıkla okunan İhlas Suresi, Müslümanların Allah tasavvurlarının gelişmesini sağlar.
1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NELERDİR?
"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)
Bir hadis-i şerifte:
"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.
Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
"Arefe Günü'ne hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği gündür."
"Arefe Günü oruç tutanların, iki senelik günahları af olur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır."
"Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur." (Hepsini Besmele ile okumalıdır.)
"Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur."
AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS HANGİ VAKİTTE OKUNUR?
Yine başka bir hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.