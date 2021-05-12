Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.05.2021 00:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2021 00:01
    ABONE OL

    2021 mesajları ve sözleri! En güzel kısa uzun resimli Ramazan Bayramı resimli mesajları

    Milyonlarca Müslüman 11 ayın sultanı Ramazan ayına veda etmenin hüznünü yaşıyor ve için geri sayım sona erdi. 2021 yılında Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe olacak ve bayram 15 Mayıs Cumartesi günü bitecek. Ramazan Bayramı'nda arkadaşlarına, sevdiklerine ve akrabalarına bayram mesajı göndermek için en güzel mesajları ve sözleri araştırıyor. Yazımızda birbirinden güzel mesajları ve sözleri sizler için derledik. İşte en güzel kısa uzun resimli Ramazan Bayramı resimli mesajları

    Ramazan Bayramı 2021 mesajları ve sözleri!

    Ramazan Bayramı 2021 mesajları ve sözleri vatandaşlar tarafından yoğun olarak sorgulanıyor. Bayramda arkadaşlarına, tanıdıklarına, sevdiklerine ve akrabalarına bayram mesajı göndermek isteyen vatandaşlar Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Yazımızda en güzel, kısa ve anlamlı Ramazan Bayramı mesajlarını sizin için derledik. İşte en güzel kısa uzun resimli Ramazan Bayramı resimli mesajları

    RAMAZAN BAYRAMI 2021 MESAJLARI VE SÖZLERİ!

    Sevgi ve saygının daha da güçlendiği, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, aile ve milletimizin birleştirici özel günlerinden Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun.

    Bayram demek, barış ve kardeşlik demektir. Bayram demek, hatırlama, hatırlanma, heyecan ve huzur demektir. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

    Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!

    Çılgınca Esen Rüzgar, Kavurucu Güneşli terleten günler, Yıldızlarla Dolu Bir Dünyadır Bayramlar, Ramazan Bayramınız Mübarek olsun herşey istediğiniz Gibi Olsun inşallah.

    Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun.

    Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor; yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum.

        Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Ramazan Bayramını kutluyorum.

        Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

        Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

        Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.

        Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar!

        Dostluğu, sevgiyi ve geleceği.. Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

            Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

            Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

            Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.

                Bayram, dost, akraba ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

                Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Ramazan Bayramı hayırlara vesile olsun.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Fanatik Yahudiler Müslümanlara saldırıyor!
                Haberler Güncel Ramazan Bayramı 2021 mesajları ve sözleri! En güzel kısa uzun resimli Ramazan Bayramı resimli mesajları