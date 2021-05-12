Ramazan Bayramı 2021 mesajları ve sözleri vatandaşlar tarafından yoğun olarak sorgulanıyor. Bayramda arkadaşlarına, tanıdıklarına, sevdiklerine ve akrabalarına bayram mesajı göndermek isteyen vatandaşlar Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Yazımızda en güzel, kısa ve anlamlı Ramazan Bayramı mesajlarını sizin için derledik. İşte en güzel kısa uzun resimli Ramazan Bayramı resimli mesajları
RAMAZAN BAYRAMI 2021 MESAJLARI VE SÖZLERİ!
Sevgi ve saygının daha da güçlendiği, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, aile ve milletimizin birleştirici özel günlerinden Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun.
Bayram demek, barış ve kardeşlik demektir. Bayram demek, hatırlama, hatırlanma, heyecan ve huzur demektir. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.
Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!
Çılgınca Esen Rüzgar, Kavurucu Güneşli terleten günler, Yıldızlarla Dolu Bir Dünyadır Bayramlar, Ramazan Bayramınız Mübarek olsun herşey istediğiniz Gibi Olsun inşallah.
Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun.
Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor; yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum.