Son dakika: MEB'den flaş uzaktan eğitim açıklaması: Tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uygulanacak







17 MAYIS İŞARET EDİLDİ

Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs'ta yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak." ifadelerine yer verildi.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama;



