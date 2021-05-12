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    • 12.05.2021 11:40
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    sözleri kısa uzun! Elveda Ya Şehri Ramazan sözleri!

    sözleri! Elveda Ya Şehri Ramazan sözleri vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayı sona eriyor. Mübarek Ramazan ayına veda edilirken, ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar sevdiklerine ve dostlarına mesajları gönderiyor. Rahmet ve bereket anlamına gelen içinde sayısız hikmet bulunduran Ramazan ayı veda mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Elveda Ramazan mesajları sözleri kısa uzun! Elveda Ya Şehri Ramazan sözleri!

    Elveda Ya Şehri Ramazan sözleri! Elveda Ramazan mesajları sözleri gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına veda ederken bu mübarek ay için sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler elveda Ramazan mesajları için araştırma yapıyor. Haberimizden sizler için derlediğimiz elveda Ramazan mesajlarına ulaşabilir, elveda Ya Şehri Ramazan sözlerini paylaşabilirsiniz.

    ELVEDA RAMAZAN MESAJLARI!

    Ey Mübarek Kur'an ayı Saimlere gufrab ayı Müminlere ihsan ayı şehri mübarek elveda!

    Elveda ey şehr-i Ramazan derken; misafiri hoşnut göndermenin yollarına bakalım.

    Hakkıyla kadrin bilmedik, pek çok kusurlar eyledik, nâdim olup tövbe ettik, şehri mübarek elveda!

    Bir bahar müjdesi gibiydi gelişin. Rahmetinle kandık, şifa bulduk. Şimdi gidiyorsun ey Şehr-i Ramazan elveda.

    Neşe saçtı gönüle, okundu mukabele, diyoruz güle güle, elveda ya şehr-i Ramazan.

    On bir aylık yoldan geldin, Mü"minlere rahmet oldun, Asilere azab oldun, Elveda ey Şehr-i Ramazan elveda.

    Veda etmek zor geliyor, güle güle demiyoruz, sadece şükrediyoruz bir Ramazanı daha bahşedene.

    İncecik bir hilaldi varlığın önce, sonra ayın ondördü gibi parladı. Yüreklerimiz varlığınla, birden gözlerimiz gökyüzünde incelen hilale takıldı yeniden.

    Bize getirdiğin serin havayı, sükuneti, merhameti, hoşgörüyü yayalım ayların kalan onbirinede.

    Elveda ey şehr-i Ramazan derken; misafiri hoşnut göndermenin yollarına bakalım.

    Gelişinle ne kadar sevindiysek gidişin o kadar büktü boynumuzu.

        Nasıl telaşlanmayalım ki, "Oruçlunun iftar sevincinin Rabbine kavuşma sevinciyle eş tutulduğu anın yaşanması anıdır ifrat vakti. Öyle buyurmuş Âlemlere Rahmet Hazreti Muhammed Efendimiz. "Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir…"

        Dünyamıza inen rahmet sağanağı, nur halesi bitmesin, kalan vakitlerde de sürsün istiyoruz.

        On bir ayın sultanısın, dertlilerin dermanısın, Hakk'ın bize ihsanısın, elveda ey Şehr-i Ramazan elveda.

        Gündüzlerin rahmet idi, gecelerin nimet idi, aşıklara vuslât idi, şehri mübarek elveda!

        Neşe saçtı gönüle, okundu mukabele, diyoruz güle güle, elveda ya şehr-i Ramazan.

        Dünyamıza inen rahmet sağanağı, nur halesi bitmesin, kalan vakitlerde de sürsün istiyoruz.

        Ey Kur-an ve rahmet ayı sen Şehr-i Mübarek'sin, Mü"minlere hem gereksin, sırat üstünde muratsın, Elveda ey vahyi mübarek elveda, Elveda ey Şehr-i Rahmet elveda, Elveda ey mübarek Ramazan elveda, Elveda ey Kur-an ayı elveda.
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