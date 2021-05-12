Elveda Ramazan mesajları sözleri kısa uzun! Elveda Ya Şehri Ramazan sözleri!

Elveda Ya Şehri Ramazan sözleri! Elveda Ramazan mesajları sözleri gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına veda ederken bu mübarek ay için sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler elveda Ramazan mesajları için araştırma yapıyor. Haberimizden sizler için derlediğimiz elveda Ramazan mesajlarına ulaşabilir, elveda Ya Şehri Ramazan sözlerini paylaşabilirsiniz.
ELVEDA RAMAZAN MESAJLARI!
Ey Mübarek Kur'an ayı Saimlere gufrab ayı Müminlere ihsan ayı şehri mübarek elveda!
Elveda ey şehr-i Ramazan derken; misafiri hoşnut göndermenin yollarına bakalım.
Hakkıyla kadrin bilmedik, pek çok kusurlar eyledik, nâdim olup tövbe ettik, şehri mübarek elveda!
Bir bahar müjdesi gibiydi gelişin. Rahmetinle kandık, şifa bulduk. Şimdi gidiyorsun ey Şehr-i Ramazan elveda.
Neşe saçtı gönüle, okundu mukabele, diyoruz güle güle, elveda ya şehr-i Ramazan.
On bir aylık yoldan geldin, Mü"minlere rahmet oldun, Asilere azab oldun, Elveda ey Şehr-i Ramazan elveda.
Veda etmek zor geliyor, güle güle demiyoruz, sadece şükrediyoruz bir Ramazanı daha bahşedene.
İncecik bir hilaldi varlığın önce, sonra ayın ondördü gibi parladı. Yüreklerimiz varlığınla, birden gözlerimiz gökyüzünde incelen hilale takıldı yeniden.
Bize getirdiğin serin havayı, sükuneti, merhameti, hoşgörüyü yayalım ayların kalan onbirinede.
Elveda ey şehr-i Ramazan derken; misafiri hoşnut göndermenin yollarına bakalım.
Gelişinle ne kadar sevindiysek gidişin o kadar büktü boynumuzu.