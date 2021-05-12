Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma sürecinin ardından kademeli normalleşme sürecinde illere ve bölgelere göre farklı adımlar atılabileceğini söyledi.
Akın, "Bakanlık en fazla artış olan iller, en fazla vaka görülen illeri ilan ediyor. Buna bağlı olarak da bölgelerdeki ya da illerdeki vaka sayılarının hastalık hızlarına göre de normalleşme adımları atılabilir" dedi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, yaptığı değerlendirmede, nisan ayında vaka sayısının 60 binlere ulaştığını ve bu doğrultuda bazı kapanma önlemlerinin alındığını anımsattı.