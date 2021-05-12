



Bu sevkiyat ile Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye'ye ulaşmış oldu. Çin'den gelen aşılar havalimanında gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi.