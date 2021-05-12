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    • 12.05.2021 12:39
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    Son dakika: aşısının yeni partisini taşıyan uçak 'na indi!

    Son dakika haberi... , " firmasının ürettiği aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde na iniş yaptı. Bu sevkiyat ile Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye’ye ulaşmış oldu." açıklamasında bulundu. Çinli firma ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapılmıştı.

    Sağlık Bakanlığı, Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisinin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.



    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çinli Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde
    Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.



    Bu sevkiyat ile Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye'ye ulaşmış oldu. Çin'den gelen aşılar havalimanında gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi.

        Aşılar gerekli kontrollerin ardından Türkiye genelinde hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak.


        Çinli firma ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapılmıştı.

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