Bayramda marketler açık mı kapalı mı? Ramazan Bayramı'nda market çalışma saatleri kaç?

Bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı'nda market çalışma saatleri kaç? Tam kapanma döneminde girilen Ramazan Bayramı'nda yasakların olup olmayacağı merak ediliyor. Bayram öncesi alışverişlerini tamamlamak isteyenler bayramda marketler açık mı kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte Ramazan Bayramı market çalışma saatleri!
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor. Bu nedenle tam kapanma süresince geçerli olan market çalışma saatleri Ramazan Bayramı boyunca devam edecek.
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor. Bu nedenle tam kapanma süresince geçerli olan market çalışma saatleri Ramazan Bayramı boyunca devam edecek. Hafta içi ve hafta sonunda da marketler bayramda da saat 10.00-17.00 arasında hizmet sunabilecek. Marketlerin bayram mesaisi, politikalarına göre değişebiliyor. Bazı marketler bayramın ilk iki günü çalışanlarına izin verebiliyor.
AİLECE MARKETE GİTMEK YASAK
Genelgede dikkat çeken detaylardan bir tanesi de marketlerle ilgili. "Fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestisinin maksadını aşan şekilde kullanımının önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından her türlü tedbir alınacak ve yapılacak denetimlerde bu hususların kontrolü özellikle sağlanacak" denilen ilgili maddede, parantez içerisinde "Markete ailece gidilmesi gibi" ifadesi de yer alıyor.