Bayramda toplu ulaşım ücretsiz mi? Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? FSM, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü...

Bayramda çalışacak olan kişiler ve seyahat izni bulunanlar toplu ulaşımın, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Bu sene Ramazan Bayramı tam kapanma sürecine denk geldi. Bu noktada vatandaşlar tarafından, 'Bayramda toplu ulaşım ücretsiz mi? Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz olacak mı?' Soruları sorgulanmaya başladı. Peki, Ramazan Bayramı'nda otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve marmaray ücretsiz mi? Bayramda ücretsiz olan köprüler ve otoyollar hangileri? İşte tüm merak edilen soruların cevabı...
BAYRAMDA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
Ramazan Bayramı'nda otobüs, metrobüs, metro, tramvay gibi toplu ulaşımın ücretsiz olduğuna ilişkin henüz bir karar açıklanmadı. İlgili illerin belediyeleri ile iletişime geçerek bilgi sahibi olabilirsiniz.
BAŞKENTRAY VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
Geçtiğimiz günlerde Resmii Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre 12 Mayıs Çarşamba gece yarısından 16 Mayıs Pazar gece yarısına kadar Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz gerçekleştirilecek.