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    • 12.05.2021 18:54
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    ? Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? , , ...

    Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Ramazan Bayramı sonunda geldi. Bayramda çalışacak olan kişiler ve seyahat izni bulunanlar toplu ulaşımın, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Bu sene Ramazan Bayramı tam kapanma sürecine denk geldi. Bu noktada vatandaşlar tarafından, '? Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz olacak mı?' Soruları sorgulanmaya başladı. Peki, , , , tramvay ve ücretsiz mi? İşte tüm merak edilen soruların cevabı...

    takvim.com.tr
    Bayramda toplu ulaşım ücretsiz mi? Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? FSM, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü...

    Bayramda çalışacak olan kişiler ve seyahat izni bulunanlar toplu ulaşımın, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Bu sene Ramazan Bayramı tam kapanma sürecine denk geldi. Bu noktada vatandaşlar tarafından, 'Bayramda toplu ulaşım ücretsiz mi? Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz olacak mı?' Soruları sorgulanmaya başladı. Peki, Ramazan Bayramı'nda otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve marmaray ücretsiz mi? Bayramda ücretsiz olan köprüler ve otoyollar hangileri? İşte tüm merak edilen soruların cevabı...

    BAYRAMDA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

    Ramazan Bayramı'nda otobüs, metrobüs, metro, tramvay gibi toplu ulaşımın ücretsiz olduğuna ilişkin henüz bir karar açıklanmadı. İlgili illerin belediyeleri ile iletişime geçerek bilgi sahibi olabilirsiniz.

    BAŞKENTRAY VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

    Geçtiğimiz günlerde Resmii Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre 12 Mayıs Çarşamba gece yarısından 16 Mayıs Pazar gece yarısına kadar Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz gerçekleştirilecek.

        BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

        Karar göre, Ramazan Bayramı süresince yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

        Ücretsiz geçişler, 12 Mayıs Çarşamba günü gece yarısı başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 7'de sona erecek.

        Kararla ayrıca, 12 Mayıs Çarşamba gece yarısından 16 Mayıs Pazar gece yarısına kadar Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz gerçekleştirilecek.

        RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021

        12 Mayıs 2021 Arefe

        13 Mayıs 2021 Bayramın birinci günü

        14 Mayıs 2021 Bayramın ikinci günü

        15 Mayıs 2021 Bayramın üçüncü günü
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        Haberler Güncel Bayramda toplu ulaşım ücretsiz mi? Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? FSM, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü...