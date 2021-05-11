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    • 11.05.2021 16:51
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    Zonguldak'tan feci kaza! Fındık tarlasına uçtu!

    Zonguldak'ın Alaplı'da patpat tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu tarım aracının altında kalan 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Zonguldak'tan feci kaza! Fındık tarlasına uçtu!

    Kaza Alaplı Yığılca Kasımlı Köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Toprak'ın kullandığı tarım aracı yanından bir Araç geçiş esnasında patpatı kontrolününün kaybedilmesi sonucu yaklaşık 10 metre yuvarlanarak fındık tarlasına uçtu. Tarım aracında sürücü Toprak ile eşi Nermin Toprak birlikte Fındık tarlasına savruldu.

    Olay yerine çağırılan 112 Acil ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Yaralı Nermin Toprak Fındık Tarlası çevresinden dolanarak sedye ile taşındı. Yaralı Nermin Toprak'ı Alaplı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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