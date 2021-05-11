Sınavlar son dakika iptal mi edildi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Tam kapanmadan dolayı ertelenen sınavların normalleşmeyle birlikte yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Koronavirüs ile mücadele nedeniyle uzaktan eğitim sürerken sınavların yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. 17 Mayıs sonrası lise ve ortaokul yüz yüze sınavlar için MEB'den açıklama geldi ve detaylar hemen incelenmeye başlandı. İşte sınavlara dair gelişmeler…
LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?
Bir canlı yayın programında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim öğretim takvimi ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Selçuk sınavlar ile ilgili "Bir dönemde 3 sınav yapmamız gerekirken, tek sınav yapıyoruz. Bizim bir not vermemiz gerekiyor. Hiç merak etmesinler. Onların hayrına olmayan hiçbir şey yapmayız. Geleceği de düşünmek zorundayız." açıklamasında bulundu.
Kabine Toplantısı sonrası MEB sınavlarla ilgili açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni tedbirleri açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitime ara verilerek tüm sınavların ertelendiğini duyurmuştu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime geçiş ve sınavların ne zaman yapılacağı ile ilgili ayrıntıları paylaştı.