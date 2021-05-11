ÖĞRETMENLER AŞILANMAYA DEVAM EDİYOR

Selçuk, LGS takviminde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir soruya karşılık, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak." dedi.

Öğretmenlerin aşılanmasının 24 Şubat'ta başladığını anımsatan Selçuk, 425 bin 500 öğretmene aşı randevusu açıldığını hatırlattı.Selçuk, okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını hatırlatarak, "Yazın dileyen veliler çocuklarının matematik kampı, kursu ya da yaz okulları ya da televizyondaki destek çalışmaları ve EBA internetteki aktivitelerle desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler." diye konuştu.Karneleri öğrencilere yüz yüze vermek istediklerini vurgulayan Selçuk, karne verilmemesinin yüz yüze olmaması halinde dijital karnenin de hazır olduğunu söyledi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.

Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak ve tekrar derslerinize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır."

