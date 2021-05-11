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    • 11.05.2021 17:12
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    Gündemde milyonlarca öğrenci ve velisi sıklıkla ? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler arasından eğitimlerin uzaktan devam etmesi kararlaştırıldı. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında koronavirüs vaka sayılarını düşürmek amacıyla yapılan tam kapanma uygulamasından sonraki normalleşme adımları oldukça merak ediliyor. geldi ve heyecan yarattı. Peki okullar yüzyüze eğitime ne zaman açılacak, sınavlar yapılacak mı? İşte MEB’ten gelen son dakika bilgiler…

    takvim.com.tr
    Sınavlar son dakika iptal mi edildi?

    Sınavlar son dakika iptal mi edildi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Tam kapanmadan dolayı ertelenen sınavların normalleşmeyle birlikte yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Koronavirüs ile mücadele nedeniyle uzaktan eğitim sürerken sınavların yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. 17 Mayıs sonrası lise ve ortaokul yüz yüze sınavlar için MEB'den açıklama geldi ve detaylar hemen incelenmeye başlandı. İşte sınavlara dair gelişmeler…

    LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

    Bir canlı yayın programında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim öğretim takvimi ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Selçuk sınavlar ile ilgili "Bir dönemde 3 sınav yapmamız gerekirken, tek sınav yapıyoruz. Bizim bir not vermemiz gerekiyor. Hiç merak etmesinler. Onların hayrına olmayan hiçbir şey yapmayız. Geleceği de düşünmek zorundayız." açıklamasında bulundu.

    Kabine Toplantısı sonrası MEB sınavlarla ilgili açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni tedbirleri açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitime ara verilerek tüm sınavların ertelendiğini duyurmuştu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime geçiş ve sınavların ne zaman yapılacağı ile ilgili ayrıntıları paylaştı.

        Yüz yüze eğitimle ilgili yeni alınan kararı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir." ifadelerini kullandı.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyleydi;

        Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır.Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir.

        SINAVLAR YÜZYÜZE Mİ YAPILACAK?

        Yüz yüze eğitim takvimi hakkında bilgiler veren Bakan Selçuk şunları ifade etti;

        17 Mayıs'tan sonra yüz yüze eğitimin hangi sınıflarda başlayacağının bir iki hafta içinde netleşmeye başlayacağını belirten Selçuk, şu bilgileri verdi:

        "Ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının yüzde 30'lar civarında tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde biraz daha çok. 12. sınıfların sınavlarının tamamı bitti. Diğer sınıflarla ilgili de 17 Mayıs sonrasında bir düzenleme yapılacak ve buradaki düzenleme daha esnek bir düzenleme olacak. Liselerde yaklaşık yüzde 40'a yakın sınav tamamlanmış vaziyette. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak."

        ÖĞRETMENLER AŞILANMAYA DEVAM EDİYOR

        Selçuk, LGS takviminde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir soruya karşılık, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak." dedi.

        Öğretmenlerin aşılanmasının 24 Şubat'ta başladığını anımsatan Selçuk, 425 bin 500 öğretmene aşı randevusu açıldığını hatırlattı.Selçuk, okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını hatırlatarak, "Yazın dileyen veliler çocuklarının matematik kampı, kursu ya da yaz okulları ya da televizyondaki destek çalışmaları ve EBA internetteki aktivitelerle desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler." diye konuştu.Karneleri öğrencilere yüz yüze vermek istediklerini vurgulayan Selçuk, karne verilmemesinin yüz yüze olmaması halinde dijital karnenin de hazır olduğunu söyledi.

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.

        Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak ve tekrar derslerinize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır."
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        Haberler Güncel Sınavlar son dakika iptal mi edildi? 17 Mayıs sonrası lise ve ortaokul yüz yüze sınavlar için MEB’den açıklama!