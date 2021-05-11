SON DAKİKA: Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? Perşembe ve cuma gününe dikkat!

Kapanma ile birlikte can kayıpları yüzde 12, ağır hasta sayısı da yüzde 3 azaldı. Kapanmanın tam sonuçları ise perşembe ve cuma günleri ortaya çıkacak. Yani önümüzdeki iki gün çok kritik. Çünkü bu tür kararlarda net sonuçlar iki hafta içinde alınabiliyor. Salgının üreme katsayısı şu anda yüzde 0.7'ye geriledi. Şu anda mevcut üreme katsayısına göre yapılan projeksiyonlar 17 Mayıs'ta günlük vakaların 8-9 bine inebileceğini gösteriyor.