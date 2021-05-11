SON DAKİKA: Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? Perşembe ve cuma gününe dikkat!

Türkiye'nin pandemide üçüncü dalganın atlatılması için aldığı önlemlerin sonuçları ortaya çıkmaya başladı. İstanbul'da vaka sayıları yüzde 35, yatan hasta sayısı yüzde 25 geriledi.
SON ÜÇ AYIN EN DÜŞÜK ORANI
Üçüncü dalganın merkezi İstanbul'daki düşüş Türkiye geneline de yansıdı. Testlerdeki pozitiflik yüzde 6.3'lere geriledi. Böylece son üç ayın en düşük oranı oldu.
Kapanma ile birlikte can kayıpları yüzde 12, ağır hasta sayısı da yüzde 3 azaldı. Kapanmanın tam sonuçları ise perşembe ve cuma günleri ortaya çıkacak. Yani önümüzdeki iki gün çok kritik. Çünkü bu tür kararlarda net sonuçlar iki hafta içinde alınabiliyor. Salgının üreme katsayısı şu anda yüzde 0.7'ye geriledi. Şu anda mevcut üreme katsayısına göre yapılan projeksiyonlar 17 Mayıs'ta günlük vakaların 8-9 bine inebileceğini gösteriyor.