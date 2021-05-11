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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasisi! Kralı ile görüştü

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kralı Sultan ile telefon görüşmesinde İsrail’in ’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

    AA
    Erdoğan'dan Filistinliler için kritik görüşme

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ile İsrail'in 'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

    İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
    Başkan Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırarak Filistinlilere yaşattığı zulüm karşısında, tek yürek ve tek ses olmak gerektiğini belirterek, Türkiye ve Malezya'nın bu konuda Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını ifade etti.

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