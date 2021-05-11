19 Mayıs 2021 sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? 18-19 Mayıs yasak var mı? Açıklama geldi!

19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Ülkemizde tam kapanma uygulaması devam ederken koronavirüs vakalarını düşürmek amaçlanıyor. Peki 17 Mayıs'ta bitecek olan tam kapanma uzatılacak mı, 19 Mayıs da sokağa çıkma yasağına dahil edilecek mi? İşte ayrıntılar…
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 2021 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs her yıl farklı ve coşkulu etkinliklerle kutlanıyor.
19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?
Bayram tatili ile birleşip birleşmeyeceği ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının uygulanması ise diğer tüm resmi tatillerde uygulandığı için yüksek ihtimal görünüyor.