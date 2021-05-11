Bu ürünleri vücut geliştirme sporu yapan insanların daha çok tercih ettiği, insan sağlığına zararlı olduğu, bu ilaçları kullananlarda bağımlılık yaptığı, internet üzerinden de satışının yapıldığı, nerede üretildiği belli olmayan merdiven altı olarak tabir edilen vücuda enjeksiyon ile yapılan performans artırıcı ve yağ yakıcı ilaçların, satışının yapıldığı tespit edildi.