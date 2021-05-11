Fatih'te 2 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 2 milyon 556 bin lira olan sahte ilaç ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, baskın anı kameralara yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te satışı yasak olan sağlık ürünlerinin piyasaya sürüldüğünü belirleyerek çalışma başlattı. Ekipler, dün Fatih'te 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri 2 milyon 556 bin liralık; 849 kutu besin takviyesi, 156 bin 780 yağ yakıcı, kas onarıcı ve geliştirici tablet hap, 2 bin 944 hormon artırım etkili takviye solüsyon, 24 bin 50 performans artırıcı ve yağ yakıcı ampul, bin 200 hormon artırım etkili takviye enjeksiyon, 155 kilogram cinsel ilaç yapımında etken madde olarak kullanılan protein tozu, karbonhidrat ve aminoasit madde olmak üzere toplamda 189 bin 373 sahte sporcu ürünü ele geçirildi.