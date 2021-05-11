Arefe günü oruç tutulur mu? 2021 Ramazan Bayramı arefe arife günü oruç var mı?

Arefe günü oruç tutulur mu? 2021 Ramazan Bayramı tüm coşkusuyla 13-15 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. 12 Mayıs günü ise arefe günü olacak. Ramazan'ın son orucunun hangi gün olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar da arefe günü oruç tutulur mu sorusuna yanıt arıyor. Peki arefe günü oruç var mı? Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.
Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak;
"Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.
Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).
Diyanet İşleri Başkanlığı oruç tutmak hakkında şu bilgilere yer veriyor;
Hz. Peygamberin (s.a.s.) Zilhicce'nin ilk dokuz gününü oruçla geçirdiği rivayet edildiği için (Ebû Dâvûd, Savm, 62) Zilhicce'nin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Kurban bayramında da oruç tutulmaz (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 48).
Ancak imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek müstehaptır. Fakat bu, kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir. Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı müslümanlara, akşama kadar sıra ancak gelmekte, hatta ertesi güne kalmaktadır.
Bu durumda söz konusu insanların aç kalıp oruçlu imiş gibi durmaları uygun değildir.