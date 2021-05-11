Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.05.2021 11:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.05.2021 11:58
    ABONE OL

    2021 Mayıs ayı çekiliş sonuçları: ? çekiliş sonuç ekranı!

    sonuçları açıklandı mı? Sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 'de yerleşme ve çalışma izni verilmesine olanak sağlayan yerleşme programı Green Card çekilişine her yıl binlerce kişi başvuruyor. ABD'de çalışma hayalleri kuranlar sonuçları nasıl ve ne zaman öğrenebileceğini merak ediyor. Peki ne zaman açıklanıyor? ? !

    takvim.com.tr
    2021 Mayıs ayı Green Card çekiliş sonuçları!

    Green Card sonuçları açıklandı mı? 2022 Green Card ne zaman açıklanıyor? Green Card sonuçları için geri sayım sürüyor. Her yıl binlerce kişinin başvurduğu Green Card programıyla çekilişi kazananlar ABD'de oturum ve çalışma izni almaya hak kazanıyor. DV programını kazananlar, bilgisayar tarafından rastgele yapılan bir çekiliş neticesinde belirleniyor. Peki Green Card sonuçları açıklandı mı?

    GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Green Card kura çekimi 8 Mayıs tarihinde saat TSİ 19:00'da başladı ve devam ediyor...

    GREEN CARD BAŞVURU SORGULAMA



    GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.

    1. http://dvlottery.state.gov/ESC adresine girin.

    2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.

    3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.

    4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.

    5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)

    6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1996)

    7. Son kutuya ise sayfada size gösterilen 5 haneli doğrulama kodunu yazın.

    8. Submit Linkine tıklayın.

        GREEN CARD KAZANANLAR NE YAPMALI?

        Green Card piyangosunu kazananlar Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek ve ülkede oturmak zorunda değildir. Ancak talihlinin Green Card hakkını kaybetmemesi için Green Card Vizesi'ni aldıktan sonraki 6 ay içinde 1 kez, bunu takip eden senelerde de yılda en az 1 kez giriş yapması gerekir. Green Card sahibinin giriş yaptıktan sonra ülkede kalma süresi önemli değildir.

        GREEN CARD NE İŞE YARAR?

        Green Card'a sahip olan biri ABD vatandaşı olmaz. Yalnızca ömür boyu oturma ve çalışma izni almış olur. Kendisiyle beraber varsa eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocuklarına da bu hak verilir.

        Green Card yatırım yoluyla, akrabalık yoluyla, evlilik yoluyla, çalışma yoluyla, sığınma ve mültecilik yoluyla, özel göçmenlik yoluyla ve başvuru yoluyla alınır. Green Card başvuru yöntemi olarak bilinen ise DV Lottery isimli Green Card çekilişidir ve her sene yapılır.

        GREEN CARD NEDİR?

        Green Card verilmesinin asıl amacı ABD nüfusundaki çeşitliliği dengelemek. Bu sebeple Türkiye gibi daha az göçmen gönderen ülkelerde uygulanan bu çekiliş her sene düzenleniyor. Dünyadan yaklaşık 110 bin kişi rastgele seçiliyor ve bu kişiler arasından toplam 55 bin kişiye Green Card veriliyor. Green Card almanın ABD'ye yatırım yapmak, ABD'den iş teklifi almak, evlilik yapmak gibi yolları olsa da en kolay ve ucuz yolu her yıl ekim ayında Amerikan hükümeti tarafından düzenlenen çekilişe başvurmak. Titiz bir hazırlık gerektiren başvuru süreci için pek çok acente hizmet veriyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakanlıktan son dakika Ramazan Bayramı açıklaması
        Haberler Güncel 2021 Mayıs ayı Green Card çekiliş sonuçları: Green Card sonuçları açıklandı mı? 2022 Green Card çekiliş sonuç ekranı!