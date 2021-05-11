GREEN CARD KAZANANLAR NE YAPMALI?

Green Card piyangosunu kazananlar Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek ve ülkede oturmak zorunda değildir. Ancak talihlinin Green Card hakkını kaybetmemesi için Green Card Vizesi'ni aldıktan sonraki 6 ay içinde 1 kez, bunu takip eden senelerde de yılda en az 1 kez giriş yapması gerekir. Green Card sahibinin giriş yaptıktan sonra ülkede kalma süresi önemli değildir.

GREEN CARD NE İŞE YARAR?

Green Card'a sahip olan biri ABD vatandaşı olmaz. Yalnızca ömür boyu oturma ve çalışma izni almış olur. Kendisiyle beraber varsa eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocuklarına da bu hak verilir.

Green Card yatırım yoluyla, akrabalık yoluyla, evlilik yoluyla, çalışma yoluyla, sığınma ve mültecilik yoluyla, özel göçmenlik yoluyla ve başvuru yoluyla alınır. Green Card başvuru yöntemi olarak bilinen ise DV Lottery isimli Green Card çekilişidir ve her sene yapılır.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card verilmesinin asıl amacı ABD nüfusundaki çeşitliliği dengelemek. Bu sebeple Türkiye gibi daha az göçmen gönderen ülkelerde uygulanan bu çekiliş her sene düzenleniyor. Dünyadan yaklaşık 110 bin kişi rastgele seçiliyor ve bu kişiler arasından toplam 55 bin kişiye Green Card veriliyor. Green Card almanın ABD'ye yatırım yapmak, ABD'den iş teklifi almak, evlilik yapmak gibi yolları olsa da en kolay ve ucuz yolu her yıl ekim ayında Amerikan hükümeti tarafından düzenlenen çekilişe başvurmak. Titiz bir hazırlık gerektiren başvuru süreci için pek çok acente hizmet veriyor.