Düğün salonları açılacak mı? 2021 tam kapanmadan sonra düğünler ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk Kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak" demişti.

DÜĞÜN VE TAZİYELER BEKLEYECEK

Yetkililer, "Kademeli açılışın arasına birer hafta koymak gerekir. Önce küçük işletmeler, daha sonra eğitim veren ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar, bir de üniversitelerin yüz yüze eğitim veren tıp gibi bölümlerindeki sınıfların derslerinin başlaması gerekir. Onun için vaka sayılarının binlere düşmesini beklemek doğru değil" değerlendirmesini yapıyor.