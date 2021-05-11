Düğün salonları açılacak mı? 2021 tam kapanmadan sonra düğünler ne zaman başlayacak?

Düğünler ne zaman başlayacak? 17 günlük tam kapanma sürecinde düğün yapmak isteyenler düğün tarihlerini ertelemek zorunda kalmıştı. Vatandaşlar tam kapanmanın ardından düğün salonlarının açılıp açılmayacağını merak ediyor. Peki düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları açılacak mı? İşte detaylar!
DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Ramazan Bayramı sonuna kadar düğün salonları, nikah ve kına geceleri ertelenmişti. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle kapatılan düğün salonlarının, kısıtlamaların sonuç vermesiyle beraber bayram sonrası tekrar açılması bekleniyor.
Tam kapanmanın ardından başlaması beklenen normalleşmenin nasıl olacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ülke genelinde 29 Nisan saat 19.00'da başlatılan tam kapanma 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek. Sonrasına ilişkin süreç içinise gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine'sine çevrildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk Kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak" demişti.
DÜĞÜN VE TAZİYELER BEKLEYECEK
Yetkililer, "Kademeli açılışın arasına birer hafta koymak gerekir. Önce küçük işletmeler, daha sonra eğitim veren ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar, bir de üniversitelerin yüz yüze eğitim veren tıp gibi bölümlerindeki sınıfların derslerinin başlaması gerekir. Onun için vaka sayılarının binlere düşmesini beklemek doğru değil" değerlendirmesini yapıyor.