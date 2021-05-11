Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Amerikan The New York Times Gazetesi'nin, "Gazze militanları roket attı ve İsrail polisi, İsrail'i gergin hale getiren ani bir şiddet olayıyla Kudüs'te Filistinli protestocularla savaştı" başlıklı haberine tepki gösterdi.
Shame on you! @nytimes— Mustafa Varank (@varank) May 11, 2021
Stop vindicating murderers and lying to the world.
Israel is killing innocent people and attacking holy sites in the testimony of the entire world.
Are you going to wait for all Palestinians to be killed to speak the truth? https://t.co/mYBcrg3kWw
Mustafa Varank; "Yazıklar olsun sana! The New York Times Katilleri haklı çıkarmayı ve dünyaya yalan söylemeyi bırakın. İsrail, tüm dünyanın şahitliğinde masum insanları öldürüyor ve kutsal yerlere saldırıyor. Gerçeği söylemek için tüm Filistinlilerin öldürülmesini bekleyecek misiniz?" diye sordu.
İSRAİL ONLARCA MAZLUMU ŞEHİT ETTİ
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dün akşamdan bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 25'e çıktı.
Gazze'deki yerel kaynaklar, İsrail ordusunun sivillerin ikamet ettiği bir apartmana hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hedef alınan apartmanda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada, dün akşamdan bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle 9'u çocuk, 1'i kadın olmak üzere 25 Filistinlinin şehit olduğu, 115 kişinin yaralandığı kaydedildi.