Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Amerikan The New York Times Gazetesi'nin, "Gazze militanları roket attı ve İsrail polisi, İsrail'i gergin hale getiren ani bir şiddet olayıyla Kudüs'te Filistinli protestocularla savaştı" başlıklı haberine tepki gösterdi.

Shame on you! @nytimes



Stop vindicating murderers and lying to the world.



Israel is killing innocent people and attacking holy sites in the testimony of the entire world.



Are you going to wait for all Palestinians to be killed to speak the truth? https://t.co/mYBcrg3kWw