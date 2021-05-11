İbadet, oruç ve dualarla geçirilen 11 ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine artık saatler kaldı. İslam alemi bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bugünün arefe günü olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bugün Arefe mi? 12 Mayıs Arefe günü resmi tatil mi? Ramazan ayı ve oruç ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...
BUGÜN AREFE Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk gelmektedir.
2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
Arefe günü yarım gün olarak kabul edilmektedir. Yarım gün çalışmadan sonra tatil uygulanmaktadır.
KAMUDA BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?
Yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü ise yarım gün idari izinli sayılacak. Buna göre Ramazan Bayramı tatili ve hafta sonu izni ile birleştirildiğinde 9 gün tatil yapılabilecek.