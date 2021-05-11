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    • 12.05.2021 00:01
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    • 12.05.2021 00:01
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    ? 12 Mayıs ? Ramazan ayı ve oruç ne zaman bitiyor?

    On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu hafta sona eriyor ve bayram için geri sayım başladı. Dini günler takvimine göre arefe günü ve Ramazan Bayramı tarihini merak edenler özellikle bu hafta konu hakkında araştırmalarını artırdı. Bu bağlamda merak edilen bazı sorular Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 dini günler takvimiyle netlik kazanmıştı. Peki, ? 12 Mayıs ? Ramazan ayı ve oruç ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

    Bugün Arefe mi?

    İbadet, oruç ve dualarla geçirilen 11 ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine artık saatler kaldı. İslam alemi bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bugünün arefe günü olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bugün Arefe mi? 12 Mayıs Arefe günü resmi tatil mi? Ramazan ayı ve oruç ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

    BUGÜN AREFE Mİ?

    Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk gelmektedir.

    2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

    AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

    Arefe günü yarım gün olarak kabul edilmektedir. Yarım gün çalışmadan sonra tatil uygulanmaktadır.

    KAMUDA BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

    Yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü ise yarım gün idari izinli sayılacak. Buna göre Ramazan Bayramı tatili ve hafta sonu izni ile birleştirildiğinde 9 gün tatil yapılabilecek.

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

        RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

        Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.

        Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.

        Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

        Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.

            AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

            Resulullah(sav): "Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah'ın kıymet verdiği bir gündür." diyerek, Allah Teâlâ'nın kıymet verdiği günü hürmet ederek bilinçli bir şekilde yaşamaya gayret etmemizi istemiştir. Hürmet, verilen nimeti idrak etmekle ve verileni bilmekle, görebilmekle başlar. Arefe gününü günahlara girmeden oruçla, duayla, istiğfarla geçirmek kullarını arefe gününde bağışlayacağını müjdeleyen Allah Teâlâ'ya hürmetin ve şükrün bir ifadesidir.

            AREFE GÜNÜ YAPILMASI TAVSİYE EDİLENLER

            1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.
            2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.
            3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
            4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.
            5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.
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            Haberler Güncel Bugün Arefe mi? 12 Mayıs Arefe günü resmi tatil mi? Ramazan ayı ve oruç ne zaman bitiyor?