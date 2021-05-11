Arefe günü açık olacak işletmeler merak edilmeye başlandı. 12 Mayıs Çarşamba günü yani yarın Ramazan Bayramı'nın Arefe günü İslam alemi tarafından idrak edilecek. Vatandaşlar bayram öncesi açık olacak yerleri araştırıyor. Peki, Arefe günü nereler açık? 12 Mayıs Çarşamba yarın AVM, kuaför ve berberler açık mı? İşte merak edilenler...
AREFE GÜNÜ NERELER AÇIK?
Arefe günü tam kapanma sürecinde açık olmayan işletmeler dışında market, banka ve kargolar belirli saatlerde çalışacaktır.
Arefe günü resmi kurumlar yarım gün çalışacak. Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.
Arife gününde bankalar sabah 09.00 ile 12.30 saatlerinde açık olacak.
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
PTT AREFE GÜNÜ AÇIK MI?
Tam kapanma kapsamın ilan edilen sokağa çıkma yasağında PTT'nin açık olacağı yayınlanan genelge ile belirlendi.