Arefe günü kargolar çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG kargo arefe günü açık mı? Arefe günü kargo şirketlerinin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. 2021 Ramazan Bayramı öncesi birçok yerde çalışmaya bayram tatili arası verilecek. Bu nedenle kargoların çalışıp çalışmadığı da merak ediliyor. Peki arefe günü kargolar çalışıyor mu?
AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Normal şartlarda Pazar günü ve resmi tatillerde kargolar çalışmıyor. Arefe günü yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor ancak bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor. Bayramda ise resmi tatil olması sebebiyle kargolar hizmet vermiyor.
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 08.30'da başlar ve 12.30'a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren Kargo daha sonra öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece Cumartesi günü de hizmet vermektedir. Genel itibariyle bu müdürlüklerin çalışma saati 09:00 ile 19:30 arasıdır ve öğle tatili bulunmaz.
SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Hafta sonları Cumartesi günü 08:30'dan 14.00'a kadar çalışan Sürat Kargo, pazar günü kapalı.
MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Cumartesi Çalışma Saatleri: 08:30 – 14:00 olan MNG kargo pazar günleri kapalı.