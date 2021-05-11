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    • 11.05.2021 10:30
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    Gündemde tüm illerden vatandaşlar yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve araştırıyor. Koronavirüs ile mücadelede çok önemli olan aşılamaya dikkat çekilmeye devam ediyor ve Sağlık Bakanlığı iki dozunu tamamlayanlara aşı kartı verileceğini duyurmasının ardından gündemde merakla detaylar araştırılır oldu. Peki , na nasıl ulaşılır. Yeni kart oluşturma nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Aşı kartı nasıl alınır?

    Aşı kartı nasıl alınır? Hayat Eve Sığar, e-Nabız Covid 19 aşı kartı sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. İki dozunu tamamlayan vatandaşlar Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ve e-Nabız üzerinden 'Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği' oluşturabiliyor. Peki bu işlem nasıl yapılır? İşte konuya dair tüm detaylar…

    COVİD 19 AŞI KARTI NASIL ÇIKARILIR?

    HES uygulamasına giriş yaptıktan sonra öncelikle pasaportunuzun hesabım bölümünden tanımlanması gerekiyor. Ardından "Pasaportlarım"a gelerek ekle tuşu seçip pasaport numarası girmeniz gerekiyor. Ana ekrana dönerek "Kovid-19 aşı bilgilerim" kutucuğu seçin.

    Gelen ekrandan "Aşı kartlarımı" tıklayıp ardından ekranın en altına gelen "Aşı kartı oluştur" şeçeneğini tıklayın. Bu işlemin ardından aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam edilecek.

    Eğer seçim yapmadan devam edilirse kart kayıt olunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturulacak. Farklı bir pasaport bilgisinin aşı kartında yer alması isteniyorsa "Hesabım" bölümünden tanımlama yapabilecek. Daha önce tanımlanan pasaport numarası varsa numaranın seçileceği bir uyarı ekranı ile karşı karşıya kalınacak. Ekranda çıkan pasaport numarası seçilip devam edilirse kimlik kartı kısa sürede oluşturulacak.

        GÜVENLİ TURİZM LOGOSU

        Bakanlık tarafından oluşturulan, "Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği"nin üzerinde, kişinin T.C kimlik numarası, pasaport no (bu alan kişi tarafından isteğe göre dolduruluyor), ad ve soyadı, doğum tarihi, uyruğu, "Kovid-19 aşısı olmuştur" bilgisi, aşı adı, aşının yapıldığı tarih gibi bilgilerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geçtiğimiz yaz hayata geçirdiği güvenli turizmin logosu (SAFE TOURISM) yer aldı.

        Kimlik kartının üzerinde ayrıca bir karekod da bulunuyor. Karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, "Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, 'x kişisine aittir". Bu kimlik 09.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur" ifadeleri yer alıyor.
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