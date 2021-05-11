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    • 11.05.2021 10:22
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    bağış yardımı ekranı: UZAT ELİNİ kampanyasına nasıl başvurulur? SMS ve banka yoluyla bağış nasıl yapılır?

    7 Mayıs akşamı Mescidi-i Aksa ve çevresinde yaşanan olay ve saldırılarda yüzlerce li kardeşlerimiz yaralandı. Bu kapsamda, Filistin için “UZAT ELİNİ” isimli bir kampanya başlattı. Kızılay tarafından yapılan açıklamada, "Bölgede yeterli tıbbi yardım malzemesinin bulunmaması, Kudüs’te Filistin Kızılayı’na ait ambulans mevcudiyetinin sınırlı sayıda olması, Batı Şeria’dan bölgeye intikal ettirilen ambulansların  tarafından engellenmesi gibi nedenler sebebiyle acil tıbbi müdahale ihtiyaçlarının karşılanabilmesini adına Türk Kızılay, Filistin Kızılay’ı ile koordinasyon halinde harekete geçmiştir." denildi. Peki, ? ? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Kızılay UZAT ELİNİ kampanyasına nasıl başvurulur?

    Kızılay Filistin için "UZAT ELİNİ" isimli bir kampanya başlattı. Kızılay tarafından yapılan açıklamada, "Bölgede yeterli tıbbi yardım malzemesinin bulunmaması, Kudüs'te Filistin Kızılayı'na ait ambulans mevcudiyetinin sınırlı sayıda olması, Batı Şeria'dan bölgeye intikal ettirilen ambulansların İsrail tarafından engellenmesi gibi nedenler sebebiyle acil tıbbi müdahale ihtiyaçlarının karşılanabilmesini adına Türk Kızılay, Filistin Kızılay'ı ile koordinasyon halinde harekete geçmiştir." denildi. Peki, Kızılay Filistin bağış yardımı nasıl yapılır? Uzat Elini kampanyasına nasıl destek verilir? İşte tüm detaylar!

    FİLİSTİN YARALI-UZAT ELİNİ KAMPANYASINA NASIL BAŞVURULUR?

    7 Mayıs akşamı Mescidi-i Aksa ve çevresinde yaşanan olay ve saldırılarda ses bombaları ve plastik mermilerle yüzlerce Filistinli kardeşimiz yüz, göz ve göğüs bölgesinden yaralanmış, bölgedeki hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle, sahra hastanelerinde hizmet verilmeye başlanmıştır.

    Bölgede yeterli tıbbi yardım malzemesinin bulunmaması, Kudüs'te Filistin Kızılayı'na ait ambulans mevcudiyetinin sınırlı sayıda olması, Batı Şeria'dan bölgeye intikal ettirilen ambulansların İsrail tarafından engellenmesi gibi nedenler sebebiyle acil tıbbi müdahale ihtiyaçlarının karşılanabilmesini adına Türk Kızılay, Filistin Kızılay'ı ile koordinasyon halinde harekete geçmiştir. Bu doğrultuda bölgeye 50.000$ tutarında acil müdahale tıbbi malzeme desteği iletilmiş, ilave ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme ve acil bir ihtiyaç haline gelen ambulans temini için yardım kampanyası başlatmıştır.
    Mübarek Ramazan ayında saldırıya uğrayan kardeşlerimiz için ilaç, tıbbi malzeme ve Filistin Kızılay'ına ambulans ulaştırabilmemiz için destek verin Kudüs'ün ve Gazze'nin yaralarını birlikte saralım.

    SMS İLE BAĞIŞ YAPABİLİRSİNİZ!

    Siz de tüm GSM operatörleri üzerinden "FİLİSTİN" yazıp 2868'e SMS yollayarak bağışta bulunabilir.

        BANKA YOLUYLA BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

        Banka yoluyla bağış yapmak için hesap numaralarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

        BANKA HESAP NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ.

        KIZILAY'A NASIL BAĞIŞ YAPABİLİRİM?

        Bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış tahsilât sistemi ve bağış hesaplarından (Banka Hesap Numaraları),

        Türk Kızılay internet sitesi üzerinden Kredi Kartı kullanarak elektronik işlemle,

        168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından,

        Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından,

        Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden (Şube adreslerimize internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz) bağış yapabilirsiniz.

        Bağışlarınızın takibini, web sitemizin bağış sekmesinde yer alan "Bağış Takibi" bölümüne, T.C. Kimlik numaranızı girerek yapabilirsiniz.
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        Haberler Güncel Kızılay Filistin bağış yardımı ekranı: UZAT ELİNİ kampanyasına nasıl başvurulur? SMS ve banka yoluyla bağış nasıl yapılır?