FİLİSTİN YARALI-UZAT ELİNİ KAMPANYASINA NASIL BAŞVURULUR?

7 Mayıs akşamı Mescidi-i Aksa ve çevresinde yaşanan olay ve saldırılarda ses bombaları ve plastik mermilerle yüzlerce Filistinli kardeşimiz yüz, göz ve göğüs bölgesinden yaralanmış, bölgedeki hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle, sahra hastanelerinde hizmet verilmeye başlanmıştır.

Bölgede yeterli tıbbi yardım malzemesinin bulunmaması, Kudüs'te Filistin Kızılayı'na ait ambulans mevcudiyetinin sınırlı sayıda olması, Batı Şeria'dan bölgeye intikal ettirilen ambulansların İsrail tarafından engellenmesi gibi nedenler sebebiyle acil tıbbi müdahale ihtiyaçlarının karşılanabilmesini adına Türk Kızılay, Filistin Kızılay'ı ile koordinasyon halinde harekete geçmiştir. Bu doğrultuda bölgeye 50.000$ tutarında acil müdahale tıbbi malzeme desteği iletilmiş, ilave ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme ve acil bir ihtiyaç haline gelen ambulans temini için yardım kampanyası başlatmıştır.

Mübarek Ramazan ayında saldırıya uğrayan kardeşlerimiz için ilaç, tıbbi malzeme ve Filistin Kızılay'ına ambulans ulaştırabilmemiz için destek verin Kudüs'ün ve Gazze'nin yaralarını birlikte saralım.