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    • 10.05.2021 23:20
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kralı 2. Abdullah ile '' görüşmesi!

    'in 'ya ve Filistinli Müslümanlara yönelik saldırıları sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan siyonist saldırıya karşı diplomasi trafiğine hız verdi. Erdoğan, Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Başkan Erdoğan'dan Filistin için bir görüşme daha!

    'in 'ya ve Filistinli Müslümanlara yönelik saldırıları sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan siyonist saldırıya karşı diplomasi trafiğine hız verdi. Erdoğan, Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın görüşmesinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

    BAŞKAN ERDOĞAN ABBAS VE HENİYYE İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde ve ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Erdoğan görüşmelerde İsrail'in 'teki saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadı.

    İsrail'in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta i olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, 'nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini belirtti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile 'Mescid-i Aksa' görüşmesi!