İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli Müslümanlara yönelik saldırıları sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan siyonist saldırıya karşı diplomasi trafiğine hız verdi. Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın görüşmesinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN ABBAS VE HENİYYE İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmelerde İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadı.

İsrail'in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini belirtti.