İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:



Bir yılı aşkın süredir dünyada ve ülkemizde görülen Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken önlemler belirlenerek, uygulamaya geçirilmiştir.