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    Sağlık ordumuz, katil virüs COVİD- 19'a geçit vermedi: İşte doktor ve hemşirelerin o anları

    Sağlık ordumuz, katil virüs COVİD- 19'a geçit vermedi. Canlarını hiçe saydı, hastalarını yaşatmak için mücadele etti. İşte doktor ve hemşirelerin o anları anestezi teknikeri tarafından böyle görüntülendi.

    Can kurteranlar

    Türkiye, güçlü sağlık ordusu ve donanımlı hastaneleriyle pandemiye geçit vermedi. Doktor ve hemşireler, hastaların hayatını kurtarmak için cansiperane mücadele etti. Kimi saatlerce uyumadı, kimi yoğun bakım nöbetini kan ter içinde bitirdi.

    İşte o anlar, İstanbul'daki Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli anestezi teknikeri Ayşegül Aksoy tarafından görüntülendi.

    Aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olan Aksoy, çalışma arkadaşlarını 14 ay boyunca Coronavirüs ile mücadele ederken ölümsüzleştirdi. O kareleri "Bir Fotoğraf Bin Hikaye" ismiyle sergi haline getirdi.

        "Pandeminin başından bu yana, hastanenin COVİD ile mücadele edilen hemen her alanını fotoğrafladım. İnsanların en doğal, gerçekten en zorlandığı anları çekmeye çalıştım. Yoğun bakımdaki arkadaşlarımın, hastalarının yalnız hissettiği anlarda onların yanlarında olması beni çok etkiledi" dedi.

        YOĞUN BAKIM
        Malatya'da         Rabia Çakmak, geçtiğimiz ay ikiz kızlarına doğum yaptı. Ancak bir süre sonra eşinin, kendinin ve kızları Nazlı ve Aslı'nın testi pozitif çıktı. Bunun üzerine henüz 40 günlük olan ikizler, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kızlarını hiç kucağına alamayan Çakmak, görüntülü arayarak evlatlarıyla hasret gidermeye çalıştı. "Çocuklarımı çok özledim. Daha çok küçükler çünkü. Bebeklerimin sesimi bu kadar hissedeceklerini bilmiyordum. Konuşuyorum sürekli, hissediyorum. Onlar ağladıkça benim göğsüm ağrıyor" diyerek duygularını anlattı.

        HALT SAĞLIĞI
        Polis,         tam kapanmada denetimlere devam etti. Dün İstanbul Bağcılar'da açık olduğu belirlenen bir kafeye baskın düzenlendi. Kafenin ortasındaki sedyede fizik tedavi yapıldığı belirlendi! Fiziyoterapist olduğunu söyleyen bir adam "İş yeri sahibinin sırtı ağrıyordu ona geldim. Benim kafe ile işim yok" dedi!
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        Haberler Güncel Sağlık ordumuz, katil virüs COVİD- 19'a geçit vermedi: İşte doktor ve hemşirelerin o anları