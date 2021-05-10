Sağlık ordumuz, katil virüs COVİD- 19'a geçit vermedi: İşte doktor ve hemşirelerin o anları

YOĞUN BAKIM

Malatya'da Rabia Çakmak, geçtiğimiz ay ikiz kızlarına doğum yaptı. Ancak bir süre sonra eşinin, kendinin ve kızları Nazlı ve Aslı'nın testi pozitif çıktı. Bunun üzerine henüz 40 günlük olan ikizler, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kızlarını hiç kucağına alamayan Çakmak, görüntülü arayarak evlatlarıyla hasret gidermeye çalıştı. "Çocuklarımı çok özledim. Daha çok küçükler çünkü. Bebeklerimin sesimi bu kadar hissedeceklerini bilmiyordum. Konuşuyorum sürekli, hissediyorum. Onlar ağladıkça benim göğsüm ağrıyor" diyerek duygularını anlattı.