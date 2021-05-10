Sağlık ordumuz, katil virüs COVİD- 19'a geçit vermedi: İşte doktor ve hemşirelerin o anları

Türkiye, güçlü sağlık ordusu ve donanımlı hastaneleriyle pandemiye geçit vermedi. Doktor ve hemşireler, hastaların hayatını kurtarmak için cansiperane mücadele etti. Kimi saatlerce uyumadı, kimi yoğun bakım nöbetini kan ter içinde bitirdi.
İşte o anlar, İstanbul'daki Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli anestezi teknikeri Ayşegül Aksoy tarafından görüntülendi.
Aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olan Aksoy, çalışma arkadaşlarını 14 ay boyunca Coronavirüs ile mücadele ederken ölümsüzleştirdi. O kareleri "Bir Fotoğraf Bin Hikaye" ismiyle sergi haline getirdi.