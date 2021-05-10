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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yusuf el Useymin ile görüştü: Masada var

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yusuf el Useymin ile görüşerek İİT’nin Kudüs komitesinin toplanması ve BM dahil uluslararası toplumun harekete geçirilmesi için atılacak adımları ele aldı.

    Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik 'Filistin' teması

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el Useymin ile İİT Kudüs komitesinin toplanması ve BM dahil uluslararası toplumun harekete geçirilmesi için atılacak adımları telefonda görüştü.



    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, ikili ve bölgesel ilişkileri görüşmek için bulunduğu Suudi Arabistan'da İİT Genel Sekreteri Useymin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



    Görüşmede, yarın Cidde'de yapılacak Filistin konulu İİT İcra Komitesi öncesinde fikir alışverişinde bulunuldu, İİT Kudüs komitesinin toplanması ve BM dahil uluslararası toplumun harekete geçirilmesi için atılacak adımlar ele alındı.



        İSRAİL POLİSİNİN MESCİD-İ AKSA'DA İBADET EDEN FİLİSTİNLİLERE MÜDAHALESİ
        Son 3 gündür devam eden olaylarda Filistinli göstericilere yönelik sert müdahalelerde bulunan ve Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

        Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Aksa'daki saldırılarında yaralı sayısının 331'e çıktığı, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu aktarılmıştı.

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