Asperger sendromu nedir, belirtileri neler? Asperger sendromu olan ünlüler kimler? Tedavisi var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Elon Musk asperger sendromu olduğunu söyledi ve gündemde büyük yankı uyandırdı. Bu hastalığın ne olduğu, nasıl belirtiler verdiği, tedavisinin mümkün olup olmadığı gibi konuların yanı sır abu rahatsızlığı olan ünlülerin hangileri olduğu da merak ediliyor.
ASPERGER SENDROMU NEDİR?
Asperger sendromu (Asperger Bozukluğu olarak da bilinir) ilk kez 1940'larda, normal zeka ve dil gelişimi olan erkek çocuklarda sosyal ve iletişim becerilerinde otizm benzeri davranışlar ve zorluklar gözlemleyen Viyanalı çocuk doktoru Hans Asperger tarafından tanımlandı.
Asperger Bozukluğunu klasik otizmden ayıran şey, daha az şiddetli belirtileri ve dil gecikmelerinin olmamasıdır. Asperger Bozukluğu olan çocuklar sadece hafifçe etkilenebilir ve sıklıkla iyi dil ve bilişsel becerilere sahip olurlar.
Otizmi olan çocuklar sıklıkla diğerlerine karşı ilgisiz olarak görülür. Asperger Bozukluğunda durum böyle değildir. Asperger Bozukluğu olan bireyler, genellikle uyum sağlamak ve başkalarıyla etkileşime girmek isterler, ancak genellikle bunu nasıl yapacağını bilemezler. Sosyal açıdan garip olabilirler, geleneksel sosyal kuralları anlamazlar veya empati eksikliği gösterebilirler. Sınırlı göz teması kurabilirler, konuşabilmelerine rağmen sohbeti başlatma ve sürdürmede zorluk yaşarlar ve el hareketlerinin veya konuşmalardaki alaycı sözlerin ne anlama geldiğini anlamazlar.