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    • 10.05.2021 11:25
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    , belirtileri neler? olan ünlüler kimler? Tedavisi var mı?

    Gündemde sıklıkla , belirtileri neler? Sorusunun yanıtı merak edilerek araştırılmaya başlandı. ABD'nin ünlü talk show programı Saturday Nigth Live'da sunuculuk yapan Elon Musk’ın olduğunu açıklamasının ardından gündemde bomba gibi düştü ve bu hastalığa ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki tedavisi olan bir hastalık mı? kimler? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Asperger sendromu nedir, belirtileri neler?

    Asperger sendromu nedir, belirtileri neler? Asperger sendromu olan ünlüler kimler? Tedavisi var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Elon Musk asperger sendromu olduğunu söyledi ve gündemde büyük yankı uyandırdı. Bu hastalığın ne olduğu, nasıl belirtiler verdiği, tedavisinin mümkün olup olmadığı gibi konuların yanı sır abu rahatsızlığı olan ünlülerin hangileri olduğu da merak ediliyor.

    ASPERGER SENDROMU NEDİR?

    Asperger sendromu (Asperger Bozukluğu olarak da bilinir) ilk kez 1940'larda, normal zeka ve dil gelişimi olan erkek çocuklarda sosyal ve iletişim becerilerinde otizm benzeri davranışlar ve zorluklar gözlemleyen Viyanalı çocuk doktoru Hans Asperger tarafından tanımlandı.

    Asperger Bozukluğunu klasik otizmden ayıran şey, daha az şiddetli belirtileri ve dil gecikmelerinin olmamasıdır. Asperger Bozukluğu olan çocuklar sadece hafifçe etkilenebilir ve sıklıkla iyi dil ve bilişsel becerilere sahip olurlar.

    Otizmi olan çocuklar sıklıkla diğerlerine karşı ilgisiz olarak görülür. Asperger Bozukluğunda durum böyle değildir. Asperger Bozukluğu olan bireyler, genellikle uyum sağlamak ve başkalarıyla etkileşime girmek isterler, ancak genellikle bunu nasıl yapacağını bilemezler. Sosyal açıdan garip olabilirler, geleneksel sosyal kuralları anlamazlar veya empati eksikliği gösterebilirler. Sınırlı göz teması kurabilirler, konuşabilmelerine rağmen sohbeti başlatma ve sürdürmede zorluk yaşarlar ve el hareketlerinin veya konuşmalardaki alaycı sözlerin ne anlama geldiğini anlamazlar.

        Belirli bir konuda saplantılı takıntıları olabilir. Asperger Bozukluğu olan çocuklar genellikle kaya veya şişe kapakları gibi şey kategorileri toplamaktan hoşlanırlar. Beyzbol istatistikleri veya Latince çiçek isimleri gibi bilgi kategorilerinde uzman olabilirler. İyi bir ezberci hafıza becerisine sahip olabilirler, ancak soyut kavramlarla mücadele ederler.

        ASPERGER SENDROMU BELİRTİLERİ NELER?

        Tipik olarak güçlü sözel dil becerileri ve entelektüel yetenek, Asperger sendromunu diğer otizm türlerinden ayırt eder. Semptomlar genellikle aşağıdaki gibidir:

        – Konuşabilmelerine rağmen sohbeti başlatma ve sürdürmede zorluk yaşarlar.
        – Rutini sever, değişiklikten hoşlanmazlar.
        – Aşırı derecede içine kapanıktırlar.
        – Tekrarlayıcı davranışlar sergiler, tekdüze konuşurlar.
        – Karşısındaki konuşurken değişen ses tonunu anlamaz, esprileri algılayamazlar.
        – Konuşmalar resmi, göz kontağı zayıftır.
        – Bir iki konuda aşırı ilgili olup detaycı olabilirler.
        – Sevdiği konularda aşırı konuşur, tek taraflı sohbete dalarlar.
        – Motor becerilerinde yaşıtlarına göre öğrenme daha geç gerçekleşir.

        TEDAVİSİ VAR MI?

        Asperger sendromu tedavisi, çocuğunuzun diğerleriyle etkileşim yeteneğini geliştirmesi ve böylece toplumda etkin olarak yer alması ve kendine yetmesini sağlamayı amaçlar. Asperger sendromu yaşam boyu sürse de uygun ve etkili tedaviler ile belirtileri büyük oranda azaltılır. Her bir Asperger sendromlu çocuğun belirti sayısı ve yoğunluğu farklıdır, bu yüzden tedavi çocuğun bireysel ihtiyaçları ve ailesinin kaynaklarına göre düzenlenmelidir. Asperger sendromu için uygulanan tedavi, sosyal vasıfları ve iletişimi geliştirmek ile davranış yönetimlerinden oluşmaktadır. Çocuğun gelişimine paralel olarak sürekli ayarlanan eğitim programı okulda sürdüğü kadar evde de devam ettirilmelidir.

        ASPERGER SENDROMU OLAN ÜNLÜLER

        Andy Warhol

        Tim Burton

        Satoshi Tajiri

        Stanley Kubrick

        Daryl Hannah

        Howard Phillips Lovecraft

        Dan Harmon

        Courtney Love

        Anthony Hopkins

        Dan Aykroyd
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        Haberler Güncel Asperger sendromu nedir, belirtileri neler? Asperger sendromu olan ünlüler kimler? Tedavisi var mı?