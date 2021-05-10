AUZEF vize sınav sonuç ekranı: İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınav (vize) sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. AUZEF vize sınavları 5 Mayıs 2021 tarihinde son bulmuştu.Gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sınavların toplam başarı puanına katkısı yüzde 40 (vize), final ve bütünleme sınavları ise yüzde 60 oranında olacağı belirtildi.