AUZEF vize sınav sonuç ekranı: İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınav (vize) sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. AUZEF vize sınavları 5 Mayıs 2021 tarihinde son bulmuştu.Gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sınavların toplam başarı puanına katkısı yüzde 40 (vize), final ve bütünleme sınavları ise yüzde 60 oranında olacağı belirtildi.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları 24 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde yapıldı. sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama bulunmuyor.
Ancak önceki sınavlar, 7 Şubat'ta yapılmış ve sonuçlar da 13 Şubat'ta açıklanmıştı. AUZEF sınav sonuçlarının 11-12 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor.