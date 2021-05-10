Restoranlar, kafeler, kıraathaneler ne zaman açılacak? Tam Kapanma sonrası restoranlar açılacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs vakalarının yüksek seyretmesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı liderliğinde toplanan ve bu konunun görüşüldüğü 26 Nisan Kabine Toplantısı'nda 17 gün tam kapanma kararı alındı. Bir haftadan fazlasının sona erdiği tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Restoranların da açılıp açılmayacağı araştırılıyor. İşte ayrıntılar…
TAM KAPANMA UZATILACAK MI? NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnşallah bu noktada 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak.
Koronavirüs salgınının ülkedeki gençlerin eğitim ve sosyal yaşamına yansımaları olduğunu hatırlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan normalleşme planına ilişkin önemli açıklamalar yaparken şunları söyledi: "Bugüne kadar oluşturduğumuz güçlü eğitim-öğretim ve bilişim altyapısıyla eğitimlerinizi uzaktan ama kesintisiz sürdürmenizi sağladık. Sosyal yaşamla ilgili olarak ise bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek, bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum."