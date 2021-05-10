VAKA SAYILARINDA ÇOK HIZLI BİR DÜŞÜŞ VAR



Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında çok hızlı bir iniş var. Önümüzdeki günlerde tam kapanmanın da rakamlara yansımalarını göreceğiz.

29 Nisan'da 339 olan ölüm sayısı ise dün itibari ile 281'e geriledi. Türkiye'nin önde gelen hastanelerinin başhekimleri "Her şeye dikkat edilirse bayramdan sonra vaka sayılarında 5 bini hatta 5 binin altında bile rakamları görebiliriz" diyor.

İşte kovid-19 ile mücadelede alınan önlemler sonrasında beklenen kademeli normalleşmeye ilişkin başkhekimlerin yaptığı son dakika açıklamaları; Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş: (Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane Bölümü Başhekimi)

