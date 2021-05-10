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    • 10.05.2021 10:07
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    Gündemde yüzbinlerce kişi yoğun bir şekilde , , ? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Koronavirüs salgınıyla mücedale kapsamında 17 günlük tam kapanma uygulaması 29 Nisan’da başladı ve 17 Mayıs’ta sona erecek. Bu süreçte sadece gel al ve paket servisleri olan restoranların tam kapanma sonrasında açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Peki ? nasıl uygulanacak, yoksa tam kapanma uzatılacaka mı? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Restoranlar, kafeler, kıraathaneler ne zaman açılacak?

    Restoranlar, kafeler, kıraathaneler ne zaman açılacak? Tam Kapanma sonrası restoranlar açılacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs vakalarının yüksek seyretmesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı liderliğinde toplanan ve bu konunun görüşüldüğü 26 Nisan Kabine Toplantısı'nda 17 gün tam kapanma kararı alındı. Bir haftadan fazlasının sona erdiği tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Restoranların da açılıp açılmayacağı araştırılıyor. İşte ayrıntılar…

    TAM KAPANMA UZATILACAK MI? NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnşallah bu noktada 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak.

    Koronavirüs salgınının ülkedeki gençlerin eğitim ve sosyal yaşamına yansımaları olduğunu hatırlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan normalleşme planına ilişkin önemli açıklamalar yaparken şunları söyledi: "Bugüne kadar oluşturduğumuz güçlü eğitim-öğretim ve bilişim altyapısıyla eğitimlerinizi uzaktan ama kesintisiz sürdürmenizi sağladık. Sosyal yaşamla ilgili olarak ise bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek, bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum."

        RESTORANLAR AÇILACAK MI?

        17 Mayıs Kabine Toplantısı sonrasında belli olacak

        16 Mayıs Pazar günü saat 00.00'a kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı) iş yerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyeceğine işaret edilen genelgede, bu süre içerisinde yeme-içme yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, hafta sonları ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceği belirtildi.

        Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

        VAKA SAYILARINDA ÇOK HIZLI BİR DÜŞÜŞ VAR

        Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında çok hızlı bir iniş var. Önümüzdeki günlerde tam kapanmanın da rakamlara yansımalarını göreceğiz.

        29 Nisan'da 339 olan ölüm sayısı ise dün itibari ile 281'e geriledi. Türkiye'nin önde gelen hastanelerinin başhekimleri "Her şeye dikkat edilirse bayramdan sonra vaka sayılarında 5 bini hatta 5 binin altında bile rakamları görebiliriz" diyor.

        İşte kovid-19 ile mücadelede alınan önlemler sonrasında beklenen kademeli normalleşmeye ilişkin başkhekimlerin yaptığı son dakika açıklamaları; Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş: (Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane Bölümü Başhekimi)

        ÜÇÜNCÜ HAFTADA ÖLÜM ORANLARI DA AZALACAK

        Koronavirüste kabine toplantısı ile alınan önlemler ve tam kapanmanın etkileri önce ayaktan hastaya, sonra yatan ve yoğun bakımdaki hasta sayısına yansıyor. Şimdi 3'üncü haftadan itibaren ölüm oranlarına da yansıyacak. Ve ölüm oranları da düşecek.

            "BAYRAMDAN SONRA BEKLİYORUM"

            Bayramdan sonra kademeli normalleşmeye geçeceğimizi düşünüyorum. Birdenbire normalleşirsek yine vaka sayısı artabilir. Kapanma öncesinde İstanbul'dan şehir dışına çıkanlar aynı şekilde geri dönerlerse ürkütücü sonuçlarla karşılaşılabilir.

            Prof. Dr. Nurettin Yiyit: (Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Şehit Prof. Dr. İlhan Varank EAH Başhekimi)
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            Haberler Güncel Restoranlar, kafeler, kıraathaneler ne zaman açılacak? Tam Kapanma sonrası restoranlar açılacak mı? Yeni normalleşme…