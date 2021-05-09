İzmir Bornova'da jandarma, 'HES' kodu ile girildiği iddia edilen kumarhanelere operasyon yaptı. 4 ayrı kumarhaneye yapılan baskında 220 kişiye toplam 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesildi.

Kumarhane sahiplerinin gelen müşterilere 'HES' kodu sorgulaması yaptığı ileri sürülürken, kumarhane içerisinde maske ve dezenfektan gibi malzemelerin bulunduğu da görüldü. Kumarhanelerin birinde "İçerisi şampiyonlar ligi, pırlantacılar, galericiler. İzmir'in tüm elit insanları burada" yazısı dikkat çekti.

PANDEMİ ŞİDDETİ!



Klinik Psikolog Berat Karaahmetoğlu, pandemiyle ilgili ortaya çıkan yeni bir bulguya dikkat çekti. Kapanma sürecinde aynı evin içinde uzun saatler geçiren çiftlerin birbirinin kusurunu daha sık görmeye başladığını ve kavgaların arttığını söyledi. "Unutmayın ki pandemi bitecek, sabırlı olun. Eşinize sevginizi sürekli dile getirin" dedi.

TEZGAHA GELMEYİN!



Kapanma sürecinde büyük marketler, sebze ve meyveleri fahiş fiyatlardan vatandaşa sattı. Bunun üzerine dün Türkiye genelinde açılan semt pazarlarında, girişte yapılan HES kodu ve maske kontrollerine rağmen alışveriş sırasında kuralların hiçe sayıldığı gözlendi. Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları "Alışverişinizi bir an önce yapın" diye ikaz etti.

İLAÇTA KRİZ VAR



Sağlık Bakanlığı, COVİD-19 tedavisinde kullanılan ilaçların listesini güncelledi. Hidroksiklorokin etken maddeli ilacı rehberden çıkardı. İlacın, faydadan çok yan etkisinin olduğu, özellikle kalp rahatsızlığı olanlarda taşikardiyi tetiklediği anlatıldı.