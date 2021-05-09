Ramazan son gün ne zaman? 2021 oruç ne zaman bitecek? Orucun ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ramazan ayının son günleri yaklaşırken Ramazan Bayramı'nda tam kapanma uygulanacak. Vatandaşlar oruç tutarak ibadetlerini yerine getiriyor. Ramazan ayının son gününe kadar oruçlar tutulmaya devam edecek. Peki oruç ne zaman bitecek?
RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?
Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl 12 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.
2021 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi