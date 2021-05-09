Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.05.2021 13:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.05.2021 13:36
    ABONE OL

    ? ne zaman 2021? Orucun son günü hangi güne denk geliyor?

    ? 2021 ne zaman? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu noktada, orucun ne zaman biteceği ve Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Orucun son gününe sayılı günler kalmışken oruç hangi gün sorusuna yanıt aranıyor. İşte oruç ne zaman bitecek sorusunun cevabı!

    takvim.com.tr
    Oruç ne zaman bitecek? Ramazan Bayramı ne zaman 2021?

    Ramazan son gün ne zaman? 2021 oruç ne zaman bitecek? Orucun ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ramazan ayının son günleri yaklaşırken Ramazan Bayramı'nda tam kapanma uygulanacak. Vatandaşlar oruç tutarak ibadetlerini yerine getiriyor. Ramazan ayının son gününe kadar oruçlar tutulmaya devam edecek. Peki oruç ne zaman bitecek?

    RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

    Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl 12 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.

    2021 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

    Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

    Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

    Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

        RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

        Sözlükte "günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması" anlamlarındaki ramad masdarından veya "güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer" mânasındaki ramdâ' kelimesinden türeyen ramazân kamerî yılın şâbandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır. Bu ay içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getirilir.

        En önemli ibadetlerin başında gelen oruç, Allah'ın bize verdiği nimetlerin değerini anlamamızı sağlar. Ramazan ayı, Allah'ın bize bahşettiği sayısız nimet için şükretmemize vesile olur. Birçok ayette geçtiği üzere insanoğlu hem nankör hem de unutkandır. Bolluğun içindeyken bile daha fazlasını ister. Ancak Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bir yudum suyun ya da bir hurmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlarız.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İkinci el araç fiyatları yükselecek mi?
        Haberler Güncel Oruç ne zaman bitecek? Ramazan Bayramı ne zaman 2021? Orucun son günü hangi güne denk geliyor?