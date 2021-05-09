Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anneler Günü" nedeniyle paylaştığı mesajında şu ifadeler yer aldı:

''Sevgi, merhamet, şefkat ve fedakârlık timsali bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum.

Anneye hürmeti cennetin kapısını açacak bir anahtar olarak gören bir medeniyetin mensupları olarak, anne ile evladı arasındaki bağın en güçlü bağ olduğuna inanıyoruz.

Dünyaya getirdiği yavrusunun bütün ihtiyaçlarını gözeten, ona hakikati öğreten annelerimizi, başımızın tacı ve en değerli varlıklarımız olarak addediyoruz.

İlk öğretmen olarak güçlü bireyler yetiştiren anneler aynı zamanda güçlü toplumların da temelini atmakta, ailenin ve toplumun yapı taşını oluşturmaktadır.

Biz de annelerimizin mutluluğunu artırmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendileriyle ilgili bütün alanlarda azimle çalışmayı sürdüreceğiz.

Hayatımız boyunca en önemli güç kaynaklarımızdan birinin de annelerimizin hayır duaları olduğunu iyi biliyoruz.