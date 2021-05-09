Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.05.2021 13:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.05.2021 13:27
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, mesajında ''Sevgi, merhamet, şefkat ve fedakârlık timsali bütün annelerin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Yüreğinde anne özlemini her an hisseden biri olarak, ahirete irtihal etmiş tüm anneleri rahmetle ve minnetle yâd ediyorum'' dedi.

    Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anneler Günü" nedeniyle paylaştığı mesajında şu ifadeler yer aldı:
    ''Sevgi, merhamet, şefkat ve fedakârlık timsali bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum.

    Anneye hürmeti cennetin kapısını açacak bir anahtar olarak gören bir medeniyetin mensupları olarak, anne ile evladı arasındaki bağın en güçlü bağ olduğuna inanıyoruz.

    Dünyaya getirdiği yavrusunun bütün ihtiyaçlarını gözeten, ona hakikati öğreten annelerimizi, başımızın tacı ve en değerli varlıklarımız olarak addediyoruz.

    İlk öğretmen olarak güçlü bireyler yetiştiren anneler aynı zamanda güçlü toplumların da temelini atmakta, ailenin ve toplumun yapı taşını oluşturmaktadır.

    Biz de annelerimizin mutluluğunu artırmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendileriyle ilgili bütün alanlarda azimle çalışmayı sürdüreceğiz.

    Hayatımız boyunca en önemli güç kaynaklarımızdan birinin de annelerimizin hayır duaları olduğunu iyi biliyoruz.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Soylu'dan tam kapanma açıklaması!
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı