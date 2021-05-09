Antalya deprem son dakika! Antalya deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler!

Antalya deprem mi oldu? Antalya deprem son dakika gelişmesi! Kandilli AFAD son depremler listesi sorgulanıyor. Son depremler hakkında araştırma yapılıyor. Son dakika haberine göre Antalya'da bir deprem meydana geldi.
ANTALYA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 20.17'de 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 99,77 km olarak açıklandı.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.05.09 20:17:06 37.1210 31.1078 101.5 -.- 3.5 3.4 ETLER-SERIK (ANTALYA) İlksel
2021.05.09 19:05:52 37.9012 26.9628 10.1 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.09 18:56:08 38.6177 43.0913 15.6 -.- 2.2 -.- VAN GOLU İlksel
2021.05.09 18:28:36 36.4105 27.3393 25.0 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.09 18:27:20 36.1652 28.3807 47.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.09 17:03:36 36.9350 27.5920 14.6 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.09 16:35:28 37.0362 29.7928 10.9 -.- 2.0 -.- SOGUT-CAVDIR (BURDUR) İlksel
2021.05.09 16:06:35 38.7728 30.4003 13.2 -.- 2.0 -.- BOYALI-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.05.09 15:40:12 36.4828 27.2557 24.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.09 14:10:07 37.2583 31.1548 151.8 -.- 2.2 -.- GAZILER-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2021.05.09 13:33:46 38.1935 27.6025 9.1 -.- 1.8 -.- FURUNLU-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2021.05.09 11:54:09 40.4492 29.2285 0.0 -.- 1.1 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2021.05.09 11:49:42 37.8818 26.9513 27.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.09 11:32:18 36.4757 27.2020 12.3 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.09 11:27:14 36.4157 27.1598 8.7 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel