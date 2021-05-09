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    • 09.05.2021 15:58
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    Son dakika: MSB duyurdu! Pençe-Yıldırım operasyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristlerle mağarada sıcak temas sağlandı. Çatışmada 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

    MSB duyurdu! 5 PKK'lı cehenneme gönderildi!

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyoruz. Son olarak Avaşin-Basyan bölgesinde teröristlerle sağlanan sıcak temas üzerine bir mağaraya komandolarımız tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında çıkan çatışmada 5 PKK'lı terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızın bölgedeki operasyonu sürüyor" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu! Pençe-Yıldırım operasyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!