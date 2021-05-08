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    • 08.05.2021 14:03
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    ? , ? Ayetleri…

    Müslüman alemi gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Kur’an-ı Kerim okunurken secde ayetlerini okuyan veya dinleyen kimsenin yapması vaciptir ve bu konuya İslam alemi çok önem verir. Peki Ramazan ayında sıklıkla yapılan , ? Tilavet secdesi ayetleri ile ilgili bilgiler de haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Tilavet secdesi nasıl yapılır?

    Tilavet secdesi nasıl yapılır? Tilavet secdesi nedir, hangi dua okunur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Kur'an-ı Kerim okumasının tamamen bitmesi ya da secde ayetinin okunmasından, işitilmesinden hemen sonra yapılan tilavet secdesi ile ilgili bilgiler Kadir Gecesi idrak edilirken en çok merak edilenler arasında yer aldı. İşte ayrıntılar…

    TİLAVET SECDESİ NEDİR?

    Tilavet kelime anlamı olarak okuyup okuduğu hükme tabi olma anlamına geliyor. Genellikle de Kur'an-ı Kerim okunmasına tilavet denilmektedir. Secde ise fıkıh terimi olarak namazda alın, burun, el ayaları, dizler ve ayak parmakları zemine değecek şekilde yere kapanmayı ifade eder. Tilavet secdesi ise bu anlamların birleşmesinden de anlaşılacağı üzere Kur'an okunması neticesinde yapılan secde demektir.

    Ancak bu hüküm Kur'an-ı Kerim'deki tüm ayetler için değil sadece farklı surelerde geçen ve toplam sayısı 14 olan secde ayetlerinin okunması durumunda geçerli olmaktadır. Yani özetle tilavet secdesi, secde ayetleri okunduğunda yapılan secdedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi tilavet secdesi Hanefilere göre vacip, Şafii, Maliki ve Hambeli mezheplerine göre ise sünnet olarak kabul edilmektedir.

    TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?

    Tilavet secdesi, secde ayeti okunduktan hemen sonra veya Kur'an-ı Kerim okunması tamamen bittikten sonra yapılır. Tilavet secdesi, namaz değilse de; taharet, kıbleye dönmek, niyet etmek, avret yerlerinin örtülü olması gibi namazda aranan şartlar tilavet secdesinde de aranır. Ancak tilavet secdesinde iftitah tekbiri sünnettir.

        Tilavet secdesi yapacak kişi, ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya 'Allahu ekber' diyerek bir kere secdeye gidip üç defa "Sübhane Rabbiye'l-alâ" dedikten sonra yine 'Allahu ekber' diyerek secdeden kalkar. Böylece tilavet secdesi tamamlanmış olur. Yani tilavet secdesinden sonra teşehhüt miktarı oturmak ve selam yoktur.

        HANGİ DUA OKUNUR?

        Esasen tilavet secdesine özgü özel bir dua yoktur. Ancak tilavet secdesini gerektiren âyetleri işiten kişinin, hemen secde yapmaya fırsat bulamaz ise, "Semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke Rabbena ve ileyke'l-masîr" yani "İşittik ve itaat ettik!" demesi müstehaptır. O anda yapamadığı secdeyi daha sonra yapar.

        KUR'AN-I KERİM'DE GEÇEN SECDE AYETLERİ NELERDİR?

        Kur'ân-ı Kerimde geçen secde ayetleri, 14 tanedir.

        A'râf suresinin 206;
        Ra'd suresinin 15,
        Nahl suresinin 49,
        İsra suresinin 107,
        Meryem suresinin 58,

        Hac suresinin 18,Sâd suresinin 24,
        Furkan suresinin 60
        Neml suresinin 25,
        Secde suresinin 15,
        Fussılet suresinin 37,
        Necm suresinin 62,
        İnşikâk suresinin 21,
        Alak suresinin 19'uncu .ayetidir.
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