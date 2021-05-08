Tilavet secdesi nasıl yapılır? Tilavet secdesi nedir, hangi dua okunur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Kur'an-ı Kerim okumasının tamamen bitmesi ya da secde ayetinin okunmasından, işitilmesinden hemen sonra yapılan tilavet secdesi ile ilgili bilgiler Kadir Gecesi idrak edilirken en çok merak edilenler arasında yer aldı. İşte ayrıntılar…
TİLAVET SECDESİ NEDİR?
Tilavet kelime anlamı olarak okuyup okuduğu hükme tabi olma anlamına geliyor. Genellikle de Kur'an-ı Kerim okunmasına tilavet denilmektedir. Secde ise fıkıh terimi olarak namazda alın, burun, el ayaları, dizler ve ayak parmakları zemine değecek şekilde yere kapanmayı ifade eder. Tilavet secdesi ise bu anlamların birleşmesinden de anlaşılacağı üzere Kur'an okunması neticesinde yapılan secde demektir.
Ancak bu hüküm Kur'an-ı Kerim'deki tüm ayetler için değil sadece farklı surelerde geçen ve toplam sayısı 14 olan secde ayetlerinin okunması durumunda geçerli olmaktadır. Yani özetle tilavet secdesi, secde ayetleri okunduğunda yapılan secdedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi tilavet secdesi Hanefilere göre vacip, Şafii, Maliki ve Hambeli mezheplerine göre ise sünnet olarak kabul edilmektedir.
TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?
Tilavet secdesi, secde ayeti okunduktan hemen sonra veya Kur'an-ı Kerim okunması tamamen bittikten sonra yapılır. Tilavet secdesi, namaz değilse de; taharet, kıbleye dönmek, niyet etmek, avret yerlerinin örtülü olması gibi namazda aranan şartlar tilavet secdesinde de aranır. Ancak tilavet secdesinde iftitah tekbiri sünnettir.