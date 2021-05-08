Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; pandemi sürecinde sosyal medya üzerinden ögrencilerle yakın temasını sürdürüyor. Ziya Selçuk, #lisedebence hastagi ile öğrencilerin sorularını cevapladı.
"GENÇLER BURADA MISINIZ?"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından; "Gençler, burada mısınız? Liselerle ilgili bir çalışma için soru ve önerilerinize ihtiyacımız var. #lisedebence etiketiyle soru ve önerilerinizi paylaşın. Cevapları buradan iletmeye gayret edeceğim. Lütfen paylaşımlarınız sınav iptalleri dışında olsun. Onu ayrıca görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.
Ziya Selçuk'un, söz konusu paylaşımına gelen soruları cevapladı.
SELÇUK: "YENİ ORTAÖĞRETIM TASARIMINDA HEY SAATLERI UYGULANACAK"
SORU: "Hocam artık tüm günümüzü ağır bir şekilde derslere vermek yerine günün yarısında kendi yeteneklerimizi fark edebileceğimiz etkinlikler ve sanatsal alanlarla uğraşsak?
ZİYA SELÇUK: "Aynı fikirdeyim. Bu yüzden yeni ortaöğretim tasarımında HEY saatleri uygulanacak. Hayalinize, spor-sanat etkinliklerinize ve hayatın kendisine daha fazla vakit ayırabilin diye. Öneriniz için teşekkür ederim. Sevgi ve dostlukla."