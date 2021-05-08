"YENİ LİSE TASARIMINDA 'SOSYAL HAYAT' AYRICA ÇALIŞILDI"

SORU: "#lisedebence Bakanım okullarda bizlere hiç sosyal hayatla alakalı bir şey öğretilmiyor ben böyle bir ders görmek çok isterim ders sayısı okula gittiğimiz saat çok fazla bunun hafifletilmesini isterim ben postanedeki gitsem neyi nasıl yapacağımı bilmiyorum mesela"

ZİYA SELÇUK: "Merhaba.. Söylediğinize hak veriyorum. Bu yüzden yeni lise tasarımında 'sosyal hayat' ayrıca çalışıldı. Lütfen siz de şuna hak verin. Yaşamımızı kendimiz de zenginleştiririz. Gezin, deneyimleyin, okuyun, dinleyin ve deneyim kütüphanenizi her gün zenginleştirin. Dostlukla..."