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    • 08.05.2021 13:54
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    SON DAKİKA: İstanbul Milletvekili İsrail'in 'e düzenlediği saldırı üzerinden 'ye hakaret etti

    Son dakika haberleri.. PKK'nın uşaklığını yapan 'nin İstanbul Milletvekili , dün akşam İsrail'in lilere düzenlediği ve 205 Filistinlinin yaralandığı saldırı sonrasında İsrail'i değil 'yi hedef aldı. Kaya, yaptığı paylaşımda "Türkiye'yi kıskanıyor!" ifadelerini kullandı.

    HDP'li Kaya İsrail'i değil Türkiye'yi hedef aldı

    Haydut devlet İsrail, dün akşam bir kez daha masum insanları hedef aldı. Ramazan ayında saldırıları artıran İsrail, dün akşam hem Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya saldırdı hem de Ramazan ayının son 10 gününde Kadir Gecesi'nden bir gece önce saldırdı. Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaatin hedef alındığı saldırılarda 205 Filistinli yaralandı.

    HÜDA KAYA TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
    Türkiye'de iktidar ve muhalefetten birçok isim, İsrail'in zorbalığını şiddetle kınayan açıklamalarda bulundu. Saldırıyla ilgili açıklama yapmayan HDP ve partinin milletvekili Hüda Kaya ise Tel Aviv'in zulmünü siyasete alet etti.

    SKANDAL PAYLAŞIM
    Mescid'i Aksa'da cemaate saldırı haberini paylaşan Kaya, "Türkiye'yi kıskanıyor" diye yazarak, Türkiye'deki camilere saldırılar düzenlendiği yönünde algı oluşturmaya çalıştı.

    MESCİD-İ AKSA'DAKİ SALDIRI
    Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü. İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

        YARALI SAYISI 205'E YÜKSELDİ
        İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında yaralananların sayısının 205'e yükseldiği bildirildi.

        İsrail güçlerinin, dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla düzenlediği saldırılarda yaralananlara ilişkin Filistin Kızılayı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

        SAHRA HASTANESİ KURULDU
        Açıklamada, söz konusu saldırılarda 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği aktarıldı.

            Yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğuna değinilen açıklamada, Filistin Kızılayının, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurduğu ifade edildi.
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