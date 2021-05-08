Haydut devlet İsrail, dün akşam bir kez daha masum insanları hedef aldı. Ramazan ayında saldırıları artıran İsrail, dün akşam hem Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya saldırdı hem de Ramazan ayının son 10 gününde Kadir Gecesi'nden bir gece önce saldırdı. Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaatin hedef alındığı saldırılarda 205 Filistinli yaralandı.

HÜDA KAYA TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Türkiye'de iktidar ve muhalefetten birçok isim, İsrail'in zorbalığını şiddetle kınayan açıklamalarda bulundu. Saldırıyla ilgili açıklama yapmayan HDP ve partinin milletvekili Hüda Kaya ise Tel Aviv'in zulmünü siyasete alet etti.