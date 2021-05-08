



İddiaların gün yüzüne çıkması üzerine Süleyman Karabulut görevinden ve partisinden istifa ettiğini belirterek şunları söyledi: "Hiçbir somut delil olmadan üzerime suçlu yaftası yapıştırılmıştır. Bu iftiralara karşı hukuki yollardan gerekli cevap verilecektir. İftiralardan zarar görmemesi için üyelik ve ilçe başkanlığı görevini gururla yürüttüğüm CHP'den istifa ettim."



CHP İl Başkanı Enver Kiraz yaptığı açıklamada, Karabulut'un üyelik dahil olmak üzere partiyle tüm ilişkilerinin geçici olarak askıya alındığını ve disiplin soruşturmasının başlatıldığını söyledi.