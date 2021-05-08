Bugün kandil mi, ne kandili soruları sabah saatleriyle birlikte günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Ramazan ayının içerisinde yer alan ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nin hangi gün idrak edileceği tarih araştırılıyor. Bu önemli gecede milyonlarca Müslüman ibadetlerini yerine getirecek ve eller semaya yükselecek. Peki, bugün Kadir Gecesi mi? Kadir Gecesi ne zaman ve Ramazan ayı ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimine göre, 8 Mayıs Cumartesi günü yani bugün Kadir Gecesi idrak edilecek.

İşte Ramazan ayının biteceği tarih ve bayram tarihi...