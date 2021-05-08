Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan; Birgün Gazetesi'nin "Diyanet TV, Ramazan ayı için tekne kiraladı: Günlüğü 35 bin lira" başlıklı haberini yalanladı.
ORHAN: "ÜCRET ÖDENMEYEN TEKNE BİRGÜN'DE SÜPERLÜKS TRILYONLUK YAT OLMUŞ"
Burak Orhan; "Tekne yalanlarına devam Sözcü Gazetesi'nin 35 bin liraya tekne kiralandı dediği yalanı Birgün Gazetesi daha da ileri götürmüş. Ücret ödenmeyen tekne Birgün'de süperlüks trilyonluk yat olmuş. Tele1 den de kruvaziyer haberi bekliyorum. Yalan at izi kalsın. Tek dertleri bu" ifadelerini kullandı.
Burak Orhan; "Diyanetin kiraladığı iftirası atılan yat fotoğrafı http://superyatchs.com sitesinden alınma İlginçtir intihal fotonun üzerinde yabancı ülke bayrağı var. 24 Temmuz'daki kılıçlı hutbenin yan etkisi bunlar. Yalanınız batsın" dedi.