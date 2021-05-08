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    • 08.05.2021 18:18
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    'ndan 'nin 'Hayalimdeki ' haberine yalanlama!

    CHP yandaşı yalan ve algı içerikli haberlerine bir yenisini daha ekledi. Sözcü, ''nın Orta Öğretim Kurumları öğrencileri arasında "Hayalimdeki Resim Yarışması" düzenlendiği'ni iddia etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada haberin gerçeği yansıtmadığı bildirilirlken, "'Türkiye-Çin Diplomatik İlişkilerinde 50. Yıl' temalı yarışmanın yürütülmesinde ve düzenlenmesinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı hiçbir kurum ve kuruluşun görevi bulunmayıp izin kapsamındaki tüm etkinliklerin denetimleri birimlerimizce yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    Bakanlıktan Sözcü'ye yalanlama!

    CHP yandaşı Sözcü Gazetesi'nin 'Milli Eğitim Bakanlığı'nın Orta Öğretim Kurumları öğrencileri arasında "Hayalimdeki Çin Resim Yarışması" düzenlendiği' haberi yalan çıktı.

    Sözcü'de çıkan haberde, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın Orta Öğretim Kurumları öğrencileri arasında "Hayalimdeki Çin Resim Yarışması" düzenlendiği ortaya çıktı. Konuya ilişkin ilgili kurumlara gönderilen genelgede öğrencilerin Çin'i daha iyi tanımasının sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi." iddiaları yer aldı.

    BAKANLIK YALANLADI
    Milli Eğitim Bakanlığı, "Hayalimdeki Çin" temalı resim yarışması etkinliğinin bakanlık tarafından düzenlediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

    MEB'in yazılı açıklamasında, Bakanlık tarafından duyuru ve etkinlik süreçleri denetlenen "Hayalimdeki Çin" temalı resim yarışmasının bazı basın yayın organlarında çarpıtılarak haberleştirildiği ve kamuoyuna yanlış yansıtıldığının görüldüğü belirtildi.

        Etkinliğin Bakanlık tarafından düzenlendiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar tarafından yapılacak sosyal etkinliklerin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumlarında duyurularına ilişkin izin müracaatlarının değerlendirilmesi, 'Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi' hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

        "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI HİÇBİR KURUM VE KURULUŞUN GÖREVİ BULUNMUYOR"
        2016'dan bu yana UBİKAV (Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı) tarafından farklı temalar ile yapılan ve son olarak duyurusu yapılan 'Türkiye-Çin Diplomatik İlişkilerinde 50. Yıl' temalı yarışmanın yürütülmesinde ve düzenlenmesinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı hiçbir kurum ve kuruluşun görevi bulunmayıp izin kapsamındaki tüm etkinliklerin denetimleri birimlerimizce yapılmaktadır."

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