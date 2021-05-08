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    • 08.05.2021 17:21
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    ve Jandarmaya yeni Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları yapıldı

    Son dakika haberi... ve Müdürlüğüne yeni Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları yapıldı. Haberi sosyal medyadan duyuran Başkanı , "Ambargolardan sonra güçlendirmesine hız verdiğimiz CATS kameralarımızı da SİHA’larımızla beraber hizmete verdik. Güvenlik güçlerimize hayırlı olsun!" dedi.


    Başkanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ve Müdürlüğüne yeni Bayraktar TB2 SİHA teslimatlarının yapıldığını bildirdi.

    Demir, ambargolardan sonra güçlendirilmesine hız verdikleri CATS kameranın da SİHA'larla beraber hizmete girdiğini kaydetti.

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