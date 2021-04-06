ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ KINAMA YAYINLADI

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Akşener ve Yavaş etiketlenerek, "Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" paylaşımını yaptı.

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