Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.04.2021 17:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2021 19:54
    ABONE OL

    Son dakika: 'in Ankara Büyükelçisi Liu sosyal medya paylaşımları sebebiyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

    Son dakika haberi... 'in Ankara Büyükelçisi Liu, Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

    Çin büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı!

    Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin Uygur paylaşımları nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan paylaşımlarının ardından Dışişleri Bakanlığı Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu'yu bakanlığa çağırdı.

    NELER YAŞANDI?
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesabından 'Barın Katliamı' sebebiyle paylaşım yaptı.

    AKŞENER'İN PAYLAŞIMI
    Meral Akşener Barın Katliamı'na ilişkin paylaşımında, "Barın Katliamı'nda Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum… Esaret altındaki soydaşlarımızı unutmayacak, uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacağız. Doğu Türkistan bir gün mutlaka bağımsız olacak!" ifadelerini kullandı.

    YAVAŞ'IN PAYLAŞIMI
    Mansur Yavaş ise yaptığı paylaşımda, "Doğu Türkistan'da yaşanan katliamın acısını 31 yıl geçmesine rağmen hâlâ ilk günkü gibi hissediyoruz. Barın şehitlerini rahmetle anıyorum" dedi.

        ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ KINAMA YAYINLADI
        Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Akşener ve Yavaş etiketlenerek, "Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" paylaşımını yaptı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Son dakika: Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu sosyal medya paylaşımları sebebiyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı