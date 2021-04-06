Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin Uygur paylaşımları nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan paylaşımlarının ardından Dışişleri Bakanlığı Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu'yu bakanlığa çağırdı.
NELER YAŞANDI?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesabından 'Barın Katliamı' sebebiyle paylaşım yaptı.
AKŞENER'İN PAYLAŞIMI
Meral Akşener Barın Katliamı'na ilişkin paylaşımında, "Barın Katliamı'nda Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum… Esaret altındaki soydaşlarımızı unutmayacak, uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacağız. Doğu Türkistan bir gün mutlaka bağımsız olacak!" ifadelerini kullandı.
YAVAŞ'IN PAYLAŞIMI
Mansur Yavaş ise yaptığı paylaşımda, "Doğu Türkistan'da yaşanan katliamın acısını 31 yıl geçmesine rağmen hâlâ ilk günkü gibi hissediyoruz. Barın şehitlerini rahmetle anıyorum" dedi.