Kadir Gecesi'nde adetli kadınlar nasıl ibadet etmeli? Kadir Gecesi'nde hayızlı kadın ne yapmalı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların, tövbelerin kabul edildiği mübarek gecede eller semaya yükselecek. Ramazan ayının 27'inci gecesi idrak edilen Kadir Gecesi 8 Mayıs yani bugün ibadetler de yerine getiriliyor. Adetli (hayız) kadınların ibadet etmesinin günah olup olmadığı da merak konusu oluyor. İşte detaylar…
ADETLİ (HAYIZ) KADIN TESBİH NAMAZI KILABİLİR Mİ?
Adetli olan kadınlar tesbih namazı kılamazlar. Ancak tesbih namazında okunan "SÜBHANELLAHİ VELHAMDÜ LİLLAHİ VE LA İLAHE İLLALLAHÜ VALLAHÜ EKBER,VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZIIM" tesbihi okuyabilirler. Zira bu tesbihi okumakta istiğfardır. ayrıca bu tesbihi bir defa okuyan kimseye hac ve ömre sevabı verileceği bildirilmiştir.
Adetli olan kadınlar Kadir Gecesi'nde Seyyidü-l istiğfar duasını da yapabilirler.
ADETLİ KADIN FATİHA OKUYABİLİR Mİ?
Bu tesbihat ve dualar ayet olmadıkları için adetli olup namaz kılamayan kadınlar bu duaları okumak suret ile bu geceyi ihya edebilirler. Ayrıca başında besmele çekmeden dua niyeti ile Fatiha-i şerife'yi de okuyabilirler. Adetli olan kadınlar Kadir Gecesi'nde Salat-ı Münciye, salat-ı nariye, salat-ı Fethıye gibi büyük salevatları okuyabilir, hatta hatimlerini yapabilirler.