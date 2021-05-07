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    • 07.05.2021 11:44
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    Gündemde vatandaşlar sıklıkla ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve araştırıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma uygulaması başladı ve hala devam ediyor. 29 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs’ta sona erecek olan tam kapanmadan dolayı 19 Mayıs ile birleştirilip birleştirilmeyeceği merak konusu oldu. Peki konuya dair açıklama geldi mi? Diğer yandan , ? Sorgulaması da sıklıkla yapılıyor. İşte detaylar…

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    19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Ülkemizde tam kapanma uygulaması devam ederken koronavirüs vakalarını düşürmek amaçlanıyor. Peki 17 Mayıs'ta bitecek olan tam kapanma uzatılacak mı, 19 Mayıs da sokağa çıkma yasağına dahil edilecek mi? İşte ayrıntılar…

    19 MAYIS HANGİ GÜN? RESMİ TATİL Mİ?

    Resmi tatil olan 19 Mayıs bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.

    19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?

    Bayram tatili ile birleşip birleşmeyeceği ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının uygulanması ise diğer tüm resmi tatillerde uygulandığı için yüksek ihtimal görünüyor.

    19 MAYIS TARİHÇESİ

    Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, 19 Mayıs 1919 tarihinde 9. Ordu Müfettişi Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile yapılan yolculuk sonrası Samsun'a ulaşması olayı. Bu olay Kurtuluş Savaşı'nın fiili başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

    Samsun'da Rum çeteleri ve Türk halkı arasında meydana gelen çatışmaların sonlandırılması için Osmanlı Hükûmeti tarafından Mustafa Kemal görevlendirilmiş ve kendisine 9. Ordu'nun müfettişliği verilmiştir. Bunun üzerine müfettiş görev bölgesine Bandırma Vapuru ile ulaşmış ve bir hafta boyunca Mantıka Palas'ta kalmıştır. Bu süreçte bölgede meydana gelen çatışmaların sebebini araştırmış ve işgalcilere karşı bizzat Türk direniş örgütlerinin kurulmasında etkin rol oynamıştır. Mustafa Kemal, bu bir haftalık süreç sonunda Havza'ya geçmiştir. Havza'da geçirdiği on yedi gün sonunda ise şehirden ayrılarak Amasya'ya hareket etmiştir.

        1918 Mondros Mütarekesi sonrasında ülkemizin birçok bölgesi düşman işgaline uğramış vaziyetteydi. Anadolu'ya düşman kuvvetleri henüz girememişti. Memleketin dört bir yanında bu işgallere karşı halk direniş göstermekteydi. Mustafa Kemal Paşa, 9.Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gönderilmişti. Emrinde iki kolordu bulunmaktaydı. Bu görev Mustafa Kemal Paşa'ya gayet geniş yetkiler sağlıyordu.

        Paşanın Samsun'a yollanmasının gerekçesi, bölgedeki tedbirsizlik ve güvensizlik olaylarını yerinde gözlemleyip gerekli önlemleri almaktı. Mustafa Kemal Paşa ise ulusal egemenliğe dayanan, kayıtsız şartsız ve bağımsız yeni bir Türk devleti kurmanın gerekli olduğunu düşünüyordu.

        İşte 19 Mayıs 1919 tarihi, Atatürk'ün attığı bu adımlarla başlayan ve Türkiye Cumhuriyetine kadar gelen sürecin başlangıcıydı.

        19 Mayıs, 1919 tarihinde bayram olarak ilan edilip kutlanmaya başlanmadı. Birçok milli bayramımız gibi 19 Mayıs da Cumhuriyetin ilanından sonra kutlanmaya başlandı.

        İlk defa 24 Mayıs 1935 tarihinde Beşiktaş'ın girişimleriyle Atatürk Spor Günü adı altında Fenerbahçe ve Galatasaray sporcularının da katılımıyla kutlandı. Bu etkinliğin amacı, Türk gençliğinin Atatürk'e olan minnet ve sevgisini gösterebilmesiydi.

        Bu etkinlikten birkaç yıl sonra Beşiktaş kurucu üyelerinden Ahmet Fetgeri Aşeni, Ankara'da düzenlenen spor kongresinde bu bayramın bütün gençliğe mal edilmesi gerektiğini ve 'Gençlik ve Spor Bayramı' adı altında her yıl kutlanmasını önerdi. Bu öneri kongrede oylanarak kabul edildi. Tasarı, Atatürk tarafından da onaylanarak 1938 yılı haziran ayından itibaren her yıl kutlanmaya başlandı.
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        Haberler Güncel 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?