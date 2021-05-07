19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Ülkemizde tam kapanma uygulaması devam ederken koronavirüs vakalarını düşürmek amaçlanıyor. Peki 17 Mayıs'ta bitecek olan tam kapanma uzatılacak mı, 19 Mayıs da sokağa çıkma yasağına dahil edilecek mi? İşte ayrıntılar…
19 MAYIS HANGİ GÜN? RESMİ TATİL Mİ?
Resmi tatil olan 19 Mayıs bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.
19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?
Bayram tatili ile birleşip birleşmeyeceği ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının uygulanması ise diğer tüm resmi tatillerde uygulandığı için yüksek ihtimal görünüyor.
19 MAYIS TARİHÇESİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, 19 Mayıs 1919 tarihinde 9. Ordu Müfettişi Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile yapılan yolculuk sonrası Samsun'a ulaşması olayı. Bu olay Kurtuluş Savaşı'nın fiili başlangıcı olarak kabul edilmektedir.
Samsun'da Rum çeteleri ve Türk halkı arasında meydana gelen çatışmaların sonlandırılması için Osmanlı Hükûmeti tarafından Mustafa Kemal görevlendirilmiş ve kendisine 9. Ordu'nun müfettişliği verilmiştir. Bunun üzerine müfettiş görev bölgesine Bandırma Vapuru ile ulaşmış ve bir hafta boyunca Mantıka Palas'ta kalmıştır. Bu süreçte bölgede meydana gelen çatışmaların sebebini araştırmış ve işgalcilere karşı bizzat Türk direniş örgütlerinin kurulmasında etkin rol oynamıştır. Mustafa Kemal, bu bir haftalık süreç sonunda Havza'ya geçmiştir. Havza'da geçirdiği on yedi gün sonunda ise şehirden ayrılarak Amasya'ya hareket etmiştir.